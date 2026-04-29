Hà Tĩnh trải thảm đỏ thu hút dự án chất lượng cao, thúc đẩy tăng trưởng xanh

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026, với mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

Theo đó, chương trình xác định quan điểm xuyên suốt là sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách kết hợp huy động các nguồn lực xã hội hóa, đồng thời gắn hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh với các chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia và khu vực.

Tỉnh Hà Tĩnh ưu tiên thu hút các dự án có tính đột phá, tạo động lực phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, sản xuất thép, ô tô điện và đổi mới sáng tạo.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2.



Về định hướng, Hà Tĩnh tập trung thu hút đầu tư vào các khu vực trọng điểm như Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ.

...

Đồng thời, tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp như VSIP Hà Tĩnh, Gia Lách (Nghi Xuân) và các khu vực thuộc Khu kinh tế Vũng Áng.

Chương trình cũng xác định bốn lĩnh vực trọng điểm gồm: công nghiệp; dịch vụ - du lịch; nông, lâm nghiệp và thủy sản; hạ tầng đô thị - nhà ở. Trong đó, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng cao và khả năng liên kết chuỗi sản xuất.

Về đối tác, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, các nước châu Âu và châu Mỹ; đồng thời tăng cường quan hệ với các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), JICA, JETRO, KOICA, KOTRA…

Được biết, năm 2026, tỉnh phấn đấu thu hút trên 50 dự án đầu tư với tổng vốn trong nước khoảng 180.000 tỷ đồng và vốn FDI khoảng 550 triệu USD; thành lập mới trên 1.800 doanh nghiệp; tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân đạt trên 10%.

Các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) phấn đấu nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn