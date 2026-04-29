Hà Tĩnh: Cháy chợ vào rạng sáng, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Sáng 29/4, trả lời phóng viên Báo Công Thương, lãnh đạo UBND xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại chợ Hà Tân khiến 2 ki ốt bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h15 ngày 29/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CCC&CNCH), Công an tỉnh Hà Tĩnh, nhận được tin báo cháy ki-ốt từ người dân tại khu vực chợ Hà Tân, thuộc thôn Cây Thị, xã Sơn Tây.

Hiện trường vụ cháy.



Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Hương Sơn đã lập tức điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Do bên trong có nhiều đồ vật dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Sau khoảng 2 tiếng dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Dù không có thương vong về người, hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản giá trị.

Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhiều tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi.



Trước tình hình thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy nổ tại các chợ truyền thống đang ở mức đặc biệt nguy hiểm. Lực lượng chức năng yêu cầu các hộ kinh doanh và người dân thực hiện nghiêm quy định, không thắp hương, thờ cúng, đốt vàng mã và đun nấu trong chợ; chủ động kiểm tra, ngắt toàn bộ hệ thống điện trước khi đóng quầy. Mọi hành vi vi phạm gây mất an toàn cháy nổ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo Công Thương