UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có báo cáo gởi Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về tình hình thiệt hại do bão số 10 Bualoi gây ra.

Tính đến chiều 30-9, tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 khiến 1 người tử vong, 17 người bị thương; 90.990 ngôi nhà hư hỏng; 1.552ha hoa màu bị đổ ngã; nhiều diện tích cây ăn quả bị đổ gãy; hàng ngàn gia cầm bị chết; có 977,6 ha thủy sản bị ngập; 2.069 cột điện đổ gãy; 427 điểm trường, 75 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái…

Hà Tĩnh thiệt hại trên 6.000 tỉ đồng do bão số 10 Bualoi gây ra



Tại Khu Kinh tế Vũng Áng: Nhà máy nhiệt điện 2 bị bay 50.000m2 tôn; Tổng kho Xăng dầu Giang Nam 5 bị hư hỏng nhiều hạng mục; Công ty Shianyun tốc mái tòa nhà hành chính và 1 xưởng; Cảng Việt Lào sập 4 băng tải, tốc mái 4 kho chứa hàng....

Tại Khu công nghiệp Gia Lách: Nhà máy Tôn Hoa Sen bị tốc mái; Gas Nghệ An tốc mái nhà kho; Nhà máy Wintech bị tốc mái nhà xưởng và ướt nguyên liệu sản xuất…

Đến thời điểm hiện tại, ước tính sơ bộ, thiệt hại do bão số 10 gây ra tại tỉnh Hà Tĩnh trên 6.000 tỉ đồng.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, tỉnh Hà Tĩnh đề xuất Trung ương xem xét hỗ trợ 560 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp 130 hồ chứa hư hỏng xuống cấp, trong đó có 44 công trình hư hỏng nặng có nguy cơ mất an toàn cao nhưng chưa có kinh phí để sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất dân sinh.

Xem xét hỗ trợ 1.100 tỉ đồng để gia cố, nâng cấp các tuyến đê đặc biệt xung yếu; hỗ trợ 1.050 tỉ đồng để khắc phục, sửa chữa các hạng mục công trình trường học, mua sắm lại trang thiết bị bị hư hỏng cho các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế; khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi cấp bách...

Đến 12 giờ ngày 30-9, tỉnh Hà Tĩnh đã cấp điện hoàn toàn cho 34/69 xã, phường; 15 xã, phường đã được cấp điện một phần. Đến thời điểm hiện tại đã khắc phục được cơ bản hệ thống liên lạc.



