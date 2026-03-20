Hà Tĩnh ra ‘tối hậu thư’ truy trách nhiệm vụ hàng chục căn villa Hoa Tiên Paradise đổ sập

Theo chỉ đạo mới nhất, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở Xây dựng phải hoàn tất và công bố kết luận nguyên nhân sự cố trước ngày 16/3/2026 – mốc thời gian mang tính “tối hậu thư” nhằm chấm dứt tình trạng chậm trễ kéo dài suốt nhiều tháng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và khắc phục sự cố tại dự án Hoa Tiên Paradise.



Dù đã được giao chủ trì giám định từ cuối năm 2025, song đến nay kết luận vẫn chưa được các bên thống nhất triển khai, khiến quá trình khắc phục gần như đình trệ. Trong bối cảnh mùa mưa bão 2026 đang đến gần, việc “treo” kết luận không chỉ làm gia tăng rủi ro cho công trình hư hỏng mà còn kéo dài tình trạng pháp lý chưa rõ ràng.

Đáng chú ý, phạm vi rà soát lần này không dừng ở chủ đầu tư. UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra toàn bộ chuỗi triển khai dự án, từ cấp phép xây dựng, giám sát thi công đến quản lý đất đai, quy hoạch. Hạng mục tuyến đường 8m sát biển cũng bị đưa vào diện xem xét lại, cho thấy dấu hiệu đánh giá lại tổng thể cấu trúc dự án.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hoa Tiên Xuân Thành nằm dọc bờ biển xã Xuân Thành (nay thuộc xã Tiên Điền), tỉnh Hà Tĩnh do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành (thuộc VABIS Group) làm chủ đầu tư.



Với Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành – chủ đầu tư, áp lực tiến độ được đẩy lên cao với các mốc cụ thể: hoàn thiện phương án khắc phục trước 25/3/2026, hoàn thành sửa chữa trước 30/4/2026 và đảm bảo an toàn công trình trước mùa bão. Văn bản của UBND tỉnh nêu rõ, nếu chậm trễ gây hệ lụy, doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Hoa Tiên Paradise (Xuân Thành Golf & Resort) do Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành (thuộc VABIS Group) làm chủ đầu tư, được triển khai từ khoảng năm 2019 trên diện tích hơn 121 ha, với tổng mức đầu tư công bố khoảng 1.500 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch gồm khu biệt thự biển, shophouse, liền kề, sân golf 18 hố cùng các hạng mục dịch vụ, thương mại và giải trí.

... Hàng loạt biệt thự ven biển tại dự án Hoa Tiên Paradise bị sập đổ sau bão Bualoi hồi tháng 9/2025.



Ngay từ khi ra mắt, dự án được giới thiệu là điểm nhấn du lịch khu vực Bắc Trung Bộ. Đến tháng 3/2022, việc hợp tác phát triển và phân phối sản phẩm với Cen Land đã giúp Hoa Tiên Paradise thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường. Các sản phẩm biệt thự ven biển được chào bán với mức giá từ 5,9 tỷ đến 17,5 tỷ đồng mỗi căn, tùy diện tích và mức độ hoàn thiện.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 9/2025, khi bão Bualoi đổ bộ vào khu vực biển Xuân Thành (xã Tiên Điền), hàng loạt biệt thự ven biển tại dự án đã bị sập đổ. Ghi nhận cho thấy nhiều căn nhà bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại nền móng; tường nứt, mái tốc, kết cấu bê tông gãy vỡ, hạ tầng nội khu bị cuốn trôi.



Sau sự cố, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, ngành vào cuộc kiểm tra, đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì đánh giá nguyên nhân. Kết quả bước đầu xác định có 23 căn biệt thự giáp biển bị hư hỏng, đổ sập; nhiều hạng mục như kè biển, bể bơi, tường rào cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Quá trình kiểm tra cũng làm rõ việc triển khai hạng mục kè biển chưa đầy đủ theo giấy phép được cấp, trong khi một số khu vực lại phát sinh xây dựng kè không phép. Đây là những nội dung đang tiếp tục được cơ quan chức năng rà soát, làm rõ trong quá trình xử lý sự cố dự án.

Tác giả: Văn Tuân



Nguồn tin: vietnamfinance.vn

