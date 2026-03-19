4 cặp đấu ở tứ kết Champions League

La Liga góp 3 đại diện ở tứ kết gồm Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid.



Bất chấp nỗ lực của Newcastle, Barcelona vẫn chứng tỏ bản lĩnh của một ứng viên vô địch bằng việc trút 7 bàn vào lưới đối thủ đến từ vùng Đông Bắc nước Anh. Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp, CLB xứ Catalonia giành vé vào tứ kết Champions League. Đây cũng là lần thứ 11 liên tiếp, Barca vượt qua một vòng loại trực tiếp khi không thua ở lượt đi.

Đối thủ của Barca ở tứ kết sẽ là Atletico Madrid. Thầy trò HLV Diego Simeone thua Tottenham 2-3 ở lượt về, nhưng vẫn đi tiếp do đã thắng 5-2 ở lượt đi. Đây là cơ hội để Lamine Yamal cùng đồng đội trả món nợ đã vay "Rojiblancos" ở bán kết Copa del Rey, nơi họ đã thua với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận.

Bất ngờ đã không xảy ra ở cặp đấu giữa Bayern và Atalanta. Sau chiến thắng 6-1 ở lượt đi, nhà đương kim vô địch Đức tiếp tục giành chiến thắng 4-1 trên sân nhà, qua đó giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 10-2. CĐV đang háo hức chờ đợi cặp đấu trong mơ giữa Bayern và Real Madrid ở tứ kết.

Tại Anfield, Liverpool tạo thế trận một chiều và nhấn chìm Galatasaray 4-0, sau khi thua 0-1 ở lượt đi trên sân khách. Thử thách chờ thầy trò Arne Slot ở tứ kết sẽ là đội đương kim vô địch PSG. "Le Parisien" đã vùi dập một đại diện Ngoại hạng anh ở vòng 1/8, đó là Chelsea với tổng tỷ số 8-2.

Vòng tứ kết Champions League 2025/26 diễn ra vào rạng sáng 8 và 9/4, lượt về diễn ra sau đó một tuần.

Phân nhánh tứ kết, bán kết Champions League.



