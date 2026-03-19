Tài xế cùng 2 phụ xe đánh bạc khi điều khiển xe khách phóng vun vút trên cao tốc

Ngày 18-3, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị phụ trách địa bàn đang củng cổ hồ sơ để xử lý vụ tài xế, phụ xe khách đánh bạc trong xe khi đang đi trên cao tốc.

Hình ảnh 2 người có hành vi đánh bạc khi xe chạy trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT



Theo Cục CSGT, người dân phản ánh đến số điện thoại của thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, vụ việc trên xe khách chạy tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng Hà Nội - Nghệ An.

Theo nội dung phản ánh, lái xe N.V.H. cùng 2 phụ xe đã có hành vi đánh bạc ăn tiền trong quá trình điều khiển xe khách. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã làm việc với chủ xe, tài xế và 2 phụ xe liên quan.

Lực lượng chức năng xác định tài xế là N.V.H. (SN 1992, trú tại Nghệ An), 2 phụ xe là V.Đ.L. (SN 2003, trú tại Nghệ An) và T.V.H. (SN 2004, trú tại Nghệ An).

Những người trên đã thừa nhận hành vi đánh bạc trên xe khách trong khi xe này đang di chuyển trên cao tốc.

Cục CSGT đánh giá hành vi đánh bạc trên xe đang chạy không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng hành khách và người tham gia giao thông khác.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp liên quan.

