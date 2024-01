Hà Tĩnh tặng Bằng khen, trao thưởng cho các đơn vị xuất sắc

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo Công an các địa phương chủ động đánh giá tình hình, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm.

Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen và trao thưởng cho các tập thể.



Sau hơn 45 ngày ra quân, toàn lực lượng Công an tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT, không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm; lực lượng Công an đã điều tra, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn.

Nhằm động viên, khen thưởng kịp thời các lực lượng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong đợt cao điểm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được sau 45 ngày ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng Công an toàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.



Nhân dịp này, đồng chí Võ Trọng Hải đã tặng Bằng khen và trao thưởng cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian qua, đó là: Đồn Biên phòng 567; Phòng An ninh nội địa, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy; Phòng Cảnh sát cơ động; Công an huyện Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Kỳ Anh, Thị xã Kỳ Anh.

Cũng nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.



