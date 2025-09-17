Hà Tĩnh: Sốt đất 'đốt nóng' quê nghèo, mảnh đất trồng khoai lên giá tiền tỷ

Làng quê thành “tâm chấn” bất động sản

Xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) vốn là vùng quê nghèo, người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thu nhập thấp và cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, chỉ sau khi thông tin về Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây TP. Hà Tĩnh được công bố, cuộc sống của ngôi làng bỗng chốc đảo lộn.

Tình trạng "sốt đất" đang xảy ra tại xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh).



Những ngày gần đây, ô tô mang biển số khắp nơi như Nghệ An, Hà Nội, Quảng Bình, thậm chí tận Đà Nẵng, ùn ùn kéo về vùng xã Toàn Lưu. Các tuyến đường nhỏ vốn chỉ quen tiếng gà gáy, tiếng trẻ nô đùa, nay ken đặc xe cộ. Nhóm môi giới tay cầm điện thoại, flycam rầm rộ rao bán, quay clip đăng mạng, khiến làng quê nghèo bỗng trở thành “tâm chấn” của một cơn sốt đất chưa từng thấy.

“Ngày nào cũng có hàng trăm người về xem đất. Chúng tôi bất ngờ, lo lắng nhiều hơn là vui mừng”, chị Nguyễn Thị Thành (thôn Ngọc Hà) chia sẻ.

Hàng trăm xe nối đuôi nhau về xã Toàn Lưu để tìm, giao dịch mua bán đất nền...



Thông tin quy hoạch lập tức đẩy giá đất tăng chóng mặt. Một lô đất có diện tích 160 m² mua hồi đầu năm với giá 700 triệu đồng nay được rao bán 1,6 tỷ đồng. Một mảnh đất 200 m² khác từ 1 tỷ đồng nhảy vọt lên 2,2 tỷ đồng. Thậm chí, đất đồi bỏ hoang vốn chỉ để trồng khoai sắn, nay cũng được phân lô, rao bán cả tỷ đồng.

“Có lô đất mới hôm trước rao 1,2 tỷ, hôm sau đã hét 1,6 tỷ. Môi giới còn dọa nếu không mua nhanh thì sẽ mất cơ hội”, anh Hoàng Công, một khách hàng đến từ Nghệ An để tìm hiểu đất, cho biết.

Nhiều giao dịch chỉ là ảo, cảnh báo “sốt đất ảo”

Theo ghi nhận thực tế, đằng sau cảnh tấp nập mua bán, số giao dịch thật lại vô cùng ít. Chính quyền xã Toàn Lưu xác nhận hồ sơ chuyển nhượng chính thức gần như không có. Nhiều giao dịch chỉ dừng ở mức đặt cọc, sang tay trong giới đầu cơ, thậm chí bằng giấy viết tay, tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn.

...



Một cán bộ xã cảnh báo: “Đây là cơn sốt ảo. Người dân không nắm được thông tin nóng vội đổ tiền vào nguy cơ mất tiền là rất lớn. Khi thị trường hạ nhiệt, hậu quả sẽ đổ lên vai những người nhẹ dạ”.

Không chỉ giá đất biến động, đời sống sinh hoạt người dân cũng bị ảnh hưởng. Đường làng chật cứng xe, an ninh trật tự xáo trộn, khách lạ liên tục đến gõ cửa hỏi mua đất. Có gia đình vui vì nghĩ sắp bán được giá cao, nhưng phần đông lo lắng khi đất quê bị thổi giá ngoài tầm kiểm soát.

“Chúng tôi nghèo, mảnh đất là tài sản lớn nhất. Nếu bán đi mà giá trị thật không cao như lời môi giới, thì chỉ người dân chịu thiệt thòi”, một lão nông tại thôn Nam Sơn lo ngại.

Các khu đất hoang, đồi núi... tại xã Toàn Lưu được phân lô bán nền với giá hàng tỷ đồng...



Trước tình hình này, UBND xã Toàn Lưu đã phát đi cảnh báo rộng rãi: bà con không nên vội vàng mua bán theo phong trào, càng không vay mượn để đầu cơ. Xã cũng phối hợp với quỹ tín dụng nhân dân nhằm hạn chế cho vay phục vụ mục đích mua đất, ngăn ngừa hệ lụy tài chính. “Các trường hợp tự ý phân lô, san gạt đất nông nghiệp trái phép sẽ bị xử lý nghiêm. Chúng tôi sẽ giám sát chặt để bảo vệ người dân”, lãnh đạo xã khẳng định.

Theo các chuyên gia, Toàn Lưu đang lặp lại kịch bản quen thuộc từng xảy ra ở nhiều địa phương khác như Bắc Ninh, Quảng Trị hay vùng ven Hà Nội. Khi có thông tin quy hoạch, giá đất thường bị thổi lên cao ngất, nhưng rồi nhanh chóng hạ nhiệt, để lại những lô đất bỏ hoang và không ít nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Việc mua bán diễn ra sôi nổi bằng những hợp đồng viết tay ngay tại địa điểm phân lô bán nền hoặc tại các quán caphe...



"Tuy nhiên, nếu hạ tầng chưa triển khai, việc tăng giá chủ yếu là đầu cơ. Người dân nghèo rất dễ trở thành nạn nhân khi mơ về cơ hội đổi đời. Sau mỗi cơn sốt ảo, chính họ là những người chịu thiệt thòi nhất”, một chuyên gia bất động sản phân tích.

Quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây TP. Hà Tĩnh mở ra triển vọng phát triển mới cho địa phương. Nhưng nếu thiếu kiểm soát, nó có thể biến thành cái cớ cho giới đầu cơ đẩy giá đất, gây bất ổn kinh tế và xã hội.

Với người dân, sự tỉnh táo là lá chắn hữu hiệu nhất. Chỉ nên mua bán khi có nhu cầu thực, tìm hiểu kỹ pháp lý, không chạy theo tâm lý đám đông. Với chính quyền, minh bạch thông tin và quản lý chặt thị trường là giải pháp cấp thiết, để làng quê nghèo không phải trả giá đắt từ những “cơn sốt đất” chóng vánh.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KCN phía Tây TP. Hà Tĩnh (xã Toàn Lưu) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt ngày 28/8/2025 với diện tích 198,66 ha. Khu vực quy hoạch giáp ĐT 550, đất nông nghiệp và khu dân cư hiện hữu. Mục tiêu là phát triển hạ tầng công nghiệp đồng bộ, tạo việc làm, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ môi trường. Chính quyền cam kết công khai quy hoạch, đền bù minh bạch, bảo đảm sinh kế cho người dân khi thu hồi đất, biến Toàn Lưu thành điểm nhấn kinh tế khu Tây thành phố.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

