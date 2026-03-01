Hai nữ sinh lớp 8 bị 'bắt' về làm vợ

Thông tin từ lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi cho biết, hai học sinh nói trên là L.H.A. và L.Y.D., cùng trú tại bản Noọng Hán, xã Na Loi. Sự việc được cho là xảy ra vào ban đêm nên không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Ngay khi nắm thông tin, nhà trường đã phối hợp với Công an xã, chính quyền và các đoàn thể địa phương đến gia đình vận động, thuyết phục hai em trở lại trường học.

Hai nữ sinh lớp 8 đã nghỉ học để kết hôn.

Theo đại diện nhà trường, dù công tác tuyên truyền phòng, chống tảo hôn được thực hiện thường xuyên, song tập tục “bắt vợ” vẫn còn tồn tại ở một số bản vùng cao.

“Thực tế, trước đó các em đã quen biết, có tình cảm với nhau và tự nguyện. Tuy nhiên, các em đều chưa đủ tuổi kết hôn, việc nghỉ học giữa chừng sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai”.

...

Sau kỳ nghỉ Tết, toàn trường có hơn 40 học sinh chưa trở lại lớp. Ban giám hiệu đã phân công giáo viên xuống từng bản tìm hiểu nguyên nhân, động viên các em đi học trở lại.

Đến nay, hầu hết học sinh đã quay lại trường, chỉ còn hai trường hợp nói trên vẫn chưa đến lớp.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Na Loi cho biết chính quyền đã giao Công an xã cùng các tổ chức đoàn thể, Ban quản lý bản trực tiếp làm việc với gia đình hai nữ sinh để nắm rõ tình hình.

Bên cạnh việc vận động các em tiếp tục học tập, địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về hệ lụy của tảo hôn, đồng thời nhắc nhở người dân chấp hành quy định pháp luật.

Chính quyền xã khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà trường và gia đình để đảm bảo quyền được học tập của học sinh, hạn chế tình trạng tảo hôn tái diễn trên địa bàn.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn