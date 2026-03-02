Hà Tĩnh đẩy mạnh các dự án chiến lược

Những điểm sáng từ ngành công nghiệp chủ lực

Tháng 2/2026, dù trong giai đoạn nghỉ lễ, tỉnh Hà Tĩnh vẫn ghi nhận những tín hiệu khởi sắc, lạc quan so với cùng kỳ.

Điểm sáng nổi bật nhất là ngành sản xuất và phân phối điện, ghi nhận mức tăng trưởng 16,99% so với cùng kỳ, động lực chính đến từ việc Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II đã hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngưng để khắc phục hậu quả thiên tai.

Bên cạnh đó, nhiều nhóm ngành công nghiệp chủ lực có sự bứt phá ấn tượng, đóng góp quan trọng vào mức tăng chung của toàn ngành như: sản xuất thiết bị điện tăng 172,86%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 40% và sản xuất đồ uống tăng 38,56%.

Hà Tĩnh có nhiều khởi sắc về ngành Công Thương trong tháng 2/2026.



Sự khởi sắc này đến từ việc các doanh nghiệp mở rộng công suất sản xuất, nhu cầu xuất khẩu phục hồi, cùng với sự tăng trưởng rõ rệt của các ngành dệt may, thực phẩm và đồ uống.

Không chỉ trong sản xuất, lĩnh vực thương mại cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 2 đạt 5.400 tỷ đồng, tăng 8,24% so với tháng trước và tăng mạnh 23,42% so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả này chính là nền tảng vững chắc để ngành Công Thương Hà Tĩnh tự tin bước vào giai đoạn tăng tốc sau Tết.

Bên cạnh những thành quả, các chỉ số sản xuất trong tháng 2/2026 cũng chịu tác động không nhỏ của chu kỳ kỳ nghỉ Tết.

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh giảm 3,41% so với tháng trước. Cụ thể, các ngành khai khoáng, chế biến chế tạo và cung cấp nước, xử lý rác thải đều ghi nhận mức giảm lần lượt là 26,71%, 6,43% và 3,81% so với tháng trước.

Các lĩnh vực cụ thể như chế biến gỗ, khai khoáng khác và sản xuất trang phục cũng nằm trong nhóm ngành có sự sụt giảm do thời gian nghỉ lễ kéo dài.

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo và điều hành, ngành Công Thương Hà Tĩnh đang đặt mục tiêu cao nhất là "bù đắp" những khoảng trống này ngay trong tháng 3.

Ngành khai khoáng giảm do chịu tác động không nhỏ từ chu kỳ của kỳ nghỉ tết Nguyên đán.



Tập trung khơi thông nguồn lực

Đại diện Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết, với mục tiêu lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 3, ngành Công Thương Hà Tĩnh đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ các dự án chiến lược.

Trong lĩnh vực công nghiệp, sở sẽ tập trung thẩm định hồ sơ thành lập các cụm công nghiệp (CCN) như An Thịnh, Lạc Thiện, đồng thời trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo đến năm 2030.

Ngành Công Thương Hà Tĩnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ các dự án chiến lược.



Đặc biệt, lĩnh vực năng lượng được xác định là nhiệm vụ then chốt. Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thủ tục đầu tư cho các dự án trọng điểm như Nhiệt điện khí LNG Vũng Áng III, các dự án điện gió tại Kỳ Anh và các trang trại phong điện. Đặc biệt, công tác đôn đốc, tham mưu Hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra sớm đưa tổ máy số 2 của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II vào hoạt động chính thức là ưu tiên hàng đầu.

Đối với hoạt động thương mại, sở đẩy mạnh kết nối cung cầu, đưa sản phẩm địa phương vào các chuỗi siêu thị lớn như Central Retail, đồng thời tăng cường quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và kiểm soát an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các khu du lịch tâm linh, lễ hội trong tháng 3.

Bằng việc bám sát tiến độ dự án, tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho doanh nghiệp, Hà Tĩnh kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Tĩnh, kim ngạch xuất khẩu tháng 2/2026 Hà Tĩnh ước đạt 155,2 triệu USD, tăng 2,81% so với tháng trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu tăng, gồm: thép và phôi thép tăng 2,47%; chè tăng 2,04%; hàng dệt và may mặc tăng 9,89%, dăm gỗ tăng 4,35, còn cơ sợi dệt các loại giảm 33,7%. Kim ngạch nhập khẩu tháng 2/2026, ước đạt 260,8 triệu USD, giảm 4,51% so với tháng trước và tăng 30,01% so với cùng kỳ.

