Thay đổi chưa từng có ở World Cup 2026

World Cup 2026 có nhiều thay đổi về luật.

World Cup 2026 chứng kiến bước ngoặt lớn về công nghệ VAR khi Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) thông qua loạt điều chỉnh quan trọng, trong đó mở rộng quyền can thiệp của trợ lý trọng tài video. Các thay đổi sẽ được áp dụng ngay tại ngày hội bóng đá diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico.

Điểm đáng chú ý nhất là VAR không còn giới hạn ở các tình huống bàn thắng, phạt đền hay thẻ đỏ trực tiếp. Tại World Cup 2026, công nghệ này có thể can thiệp vào những quyết định phạt góc nếu xác định có sai sót rõ ràng.

Điều kiện đi kèm là quá trình kiểm tra phải diễn ra nhanh chóng, không làm gián đoạn nhịp độ trận đấu. FIFA ủng hộ mạnh mẽ điều chỉnh nhằm hạn chế các lỗi nhận định hiển nhiên. Bên cạnh đó, VAR được phép xem xét các thẻ đỏ phát sinh từ tình huống rút thẻ vàng thứ 2 sai rõ ràng, cũng như các trường hợp trọng tài nhận diện nhầm cầu thủ.

IFAB đồng thời siết chặt nạn câu giờ. Với các tình huống phát bóng, ném biên hay thay người, trọng tài sẽ sử dụng cơ chế đếm ngược. Nếu bị xác định cố tình câu giờ, cầu thủ chỉ còn có 5 giây để thực hiện, nếu không bóng sẽ thuộc về đối phương.

Khi bảng thay người được giơ lên hoặc trọng tài ra hiệu, cầu thủ bị thay thế chỉ có 10 giây để rời sân. Nếu không tuân thủ, cầu thủ vào thay phải chờ đến lần bóng chết tiếp theo sau khi trận đấu bắt đầu lại ít nhất 60 giây mới được phép vào sân. Cùng lúc đó, người bị thay vẫn buộc phải rời sân ngay lập tức.

Quy định về chăm sóc y tế cũng thay đổi. Cầu thủ phải rời sân 1 phút sau khi được điều trị. Những điều chỉnh hứa hẹn tạo nên kỳ World Cup chặt chẽ và minh bạch hơn trong công tác điều hành trận đấu.

