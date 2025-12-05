Hà Tĩnh: Nhiều phương tiện ngang nhiên khai thác đất trái phép dưới chân đồi

Your browser does not support the video tag.

Video: Nhiều phương tiện tham gia khai thác đất trái phép dưới chân đồi ở Hà Tĩnh.





Từ cuối ngày 2/12, nhiều hộ dân thôn Vĩnh Yên (xã Đức Đồng) cho biết máy xúc và xe tải bất ngờ hoạt động xuyên đêm ngay sát khu dân cư. Tiếng động cơ vang lên liên tục từ chiều tối đến khuya khiến cuộc sống bị xáo trộn, đồng thời làm dấy lên lo ngại về một điểm khai thác đất trái phép vừa hình thành.

Một điểm múc đất quy mô lớn nằm sát nhà dân. Ảnh: Cẩm Kỳ



Ngay sau khi nhận được phản ánh, phóng viên Báo Đại đoàn kết có mặt tại khu vực đồi dân sinh và ghi nhận một điểm múc đất quy mô lớn nằm sát nhà dân. Đất bị đào khoét sâu, vệt xích máy xúc và dấu bánh xe tải in đậm trên nền đất đỏ, xe tải nối nhau ra vào như một “mỏ đất” hoạt động công khai.

Đầu giờ chiều 3/12, hiện trường tiếp tục cho thấy sự đào bới rõ rệt: hố múc đất mở rộng, mặt đồi bị chia thành nhiều tầng, lớp đất bazan đỏ bị bóc lộ, và điểm khai thác chỉ cách các hộ dân vài chục mét. Ghi nhận trong nhiều giờ cho thấy các xe tải thường vào theo nhóm 2 đến 3 chiếc. Trong đó, xe mang biển kiểm soát 38C-020.05 cùng một xe khác bị đất phủ mờ biển số đều vào chờ lấy đất. Máy xúc dạng xích cỡ vừa liên tục múc, mỗi gầu đưa lên thùng xe một lượng đất lớn trước khi xe rời đi theo nhiều hướng khác nhau.

Máy xúc dạng xích cỡ vừa liên tục múc đất đưa lên thùng xe mang BKS 38C-020.05. Ảnh: cẩm Kỳ



Lộ trình phổ biến được quan sát là hướng về các xã Hoà Lạc, Tân Dân (cũ) nay thuộc xã Đức Thọ và khu vực chợ Bộng (xã Thượng Đức). Nhịp vận chuyển diễn ra liên tục, thể hiện quy mô không nhỏ. Tính đến giữa chiều 3/12, lượng đất bị lấy đi ước tính đã lên đến hàng trăm mét khối.

Người dân sống xung quanh cho biết, nhóm khai thác đã đưa máy móc vào từ chiều tối 2/12. Khu vực múc đất nằm trên phần đồi thuộc gia đình ông Phạm Dũng. Xe tải và máy múc hoạt động xuyên đêm, chỉ tạm nghỉ vào buổi trưa rồi tiếp tục cho đến chiều. Xe tải loại lớn nối đuôi nhau ra vào, tạo nên cảnh tượng tấp nập như một mỏ khai thác hợp pháp. Đáng nói, toàn bộ hoạt động diễn ra giữa ban ngày, không hề có dấu hiệu né tránh.

Xe tải mang BKS 38C-020.05 bắt đầu hành trình đưa đất ra khỏi chân đồi. Ảnh: Cẩm Kỳ

...



“Họ khai thác từ chiều hôm qua, xe tải ra vào liên tục, kéo dài đến tối muộn. Khu đồi này trước đây cũng từng xảy ra tình trạng tương tự”, bà Nguyễn Thị H., người dân sống cạnh khu vực khai thác, cho biết.

Đến đầu giờ chiều 3/12, khi phát hiện có phóng viên ghi hình, máy móc và phương tiện tại hiện trường lập tức dừng hoạt động. Chiếc máy xúc được di chuyển ra vị trí cách điểm múc khoảng 100m, các xe tải rời đi nhanh chóng. Hiện trường để lại là mặt đồi bị khoét thành nhiều cấp, các hố sâu rộng và đất đá tràn xuống khu vực xung quanh, cho thấy quá trình khai thác đã diễn ra liên tục nhiều giờ.

Sau khi phát hiện phóng viên ghi hình, máy múc rời khỏi điểm khai thác và di chuyển vào nhà dân cách 100m. Ảnh: Cẩm Kỳ



Ngay sau đó, một người đàn ông tên Bảo xuất hiện, tự nhận là người “quản lý” việc múc đất tại đây. Ông cho biết, số đất đồi được khai thác chủ yếu phục vụ san lấp xây dựng nông thôn mới của xã, đồng thời xác nhận có một số chuyến xe chở đất đi phục vụ nhu cầu riêng của người dân.

Trong quá trình tìm hiểu, phóng viên tiếp cận ông Phạm Dũng, chủ khu vực chân đồi nơi các phương tiện xuất hiện. Ông Dũng khẳng định, phần đồi đang bị san gạt là đất thuộc quyền sử dụng của gia đình. Sau đợt mưa bão vừa qua, khu vực này bị sạt lở mạnh nên ông đã tự nhờ người đưa máy móc vào để san gạt, tạo mặt bằng phục vụ kế hoạch xây dựng khu chuồng trại chăn nuôi gia súc trong thời gian tới.

Ông Phạm Dũng chủ khu vực chân đồi nơi các phương tiện khai thác trái phép. Ảnh: Cẩm Kỳ



“Tôi nhờ họ đến xử lý phần đất bị sạt lở trong vườn nhà mình. Còn việc họ lấy đất mang đi đâu hay dùng vào việc gì thì tôi không nắm và cũng không quan tâm”, ông Dũng nói.

Trao đổi với Báo Đại đoàn kết, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Đức Đồng khẳng định, đây là hoạt động khai thác đất trái phép. Ông cho biết: “Hôm qua thôn Đồng Quang có báo xã về việc xin mua đất làm khu dân cư kiểu mẫu và có thông tin nhờ người tên Bảo mua vài xe đất, nhưng không báo rõ vị trí lấy. Địa phương không có cơ sở cho phép khai thác ở đây và nếu biết từ đầu, xã sẽ ngăn chặn ngay”.

Ông Hiệp cho biết thêm, thời gian tới xã sẽ kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm và siết chặt quản lý đối với những điểm múc đất nhỏ lẻ.

