Hà Tĩnh: Đường hư hỏng nặng, lực lượng chức năng đề nghị doanh nghiệp tự sửa chữa

Your browser does not support the video tag.



Video hai tuyến đường dài chưa đầy 1,5 km, nối Bến cảng số I vào Khu kho gas, xăng dầu - Cảng Vũng Áng.

Doanh nghiệp góp tiền tự sửa đường

Hai tuyến đường dài chưa đầy 1,5 km, nối Bến cảng số I vào Khu kho gas, xăng dầu - Cảng Vũng Áng (Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) đã xuống cấp trầm trọng. Việc lưu thông qua tuyến đường của người dân và các phương tiện giao thông gặp rất nhiều khó khăn, nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn.

Ngay đầu tuyến đường, ở gần Bến số I – Cảng Vũng Áng, mặt đường biến dạng với chằng chịt “ổ voi”, “ổ gà”. Hai bên lề đường, mặc dù chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã đào rãnh thoát nước, dọn dẹp đất đá từ đồi núi đổ xuống từ các đợt sạt lở gần đây nhưng dấu vết hằn lún, hư hỏng vẫn hiển hiện rõ rệt.

Hai tuyến đường dài chưa đầy 1,5 km, nối Bến cảng số I vào Khu kho gas, xăng dầu - Cảng Vũng Áng đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Cẩm Kỳ



Mỗi khi các phương tiện lưu thông qua đây, tài xế phải giảm tốc độ, cẩn trọng di chuyển từng chút một. Đặc biệt, xe tải chở hàng cồng kềnh hoặc xe chuyên dụng chở xăng, dầu phải giảm tốc độ xuống rất thấp và nhường đường cho xe khác đi qua rồi mới từ từ di chuyển qua đoạn đường này.

Dọc trục đường này có rất nhiều điểm kết cấu mặt đường đứt gãy, các khối bê tông, nhựa và đá mất liên kết, mặt đường hư hỏng nặng. Hai bên đường không có mương thoát nước nhưng có nhiều “ổ voi” chứa nước mưa tù đọng.

Ngay đầu tuyến đường, ở gần Bến số I – Cảng Vũng Áng, mặt đường biến dạng với chằng chịt “ổ voi”, “ổ gà”. Ảnh: Cẩm Kỳ



Anh Trần Ngọc Dũng (trú tỉnh Quảng Trị) thường xuyên lái xe qua đây lo ngại: Mỗi khi lưu thông qua đoạn đường này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, gây nguy hiểm cho người dân và tài xế. Hàng hóa chở trên xe có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

“Đoạn đường này hư hỏng, xuống cấp từ rất lâu rồi, mới đây cơ quan chức năng có huy động được một số doanh nghiệp bỏ tiền ra đổ được một đoạn bê tông để người dân, phương tiện đi lại tạm thời. Rất mong chính quyền, cơ quan chức năng quan tâm đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa đoạn đường để tránh tai nạn xảy ra”, anh Trần Ngọc Dũng nói.

Hai bên đường không có mương thoát nước nhưng có nhiều “ổ voi” chứa nước mưa tù đọng. Ảnh: Cẩm Kỳ



Còn đoạn đường nhánh rẽ vào Khu kho gas, xăng dầu - Cảng Vũng Áng, mặt đường đã bong tróc, vết lồi lõm hiện rõ, vết hằn lún bánh xe tạo thành những rãnh sâu. Bụi bay mù mịt ngay cả khi xe không di chuyển.

Trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, đại diện một doanh nghiệp đóng trên đoạn đường này cho biết, 2 tuyến đường đã hư hỏng, xuống cấp nhiều năm nay và thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc cho người dân. “Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, nhất là người dân đi xe máy qua đoạn đường này đã gặp tai nạn", vị đại diện doanh nghiệp này nói.

Đoạn đường nhánh rẽ vào Khu kho gas, xăng dầu - Cảng Vũng Áng, mặt đường đã bong tróc, vết lồi lõm hiện rõ. Ảnh: Cẩm Kỳ

...



Nhận thấy mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân và việc sản xuất, kinh doanh nên các doanh nghiệp ở khu vực này đã nhờ Đồn Công an Khu Kinh tế Vũng Áng làm văn bản cảnh báo, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp thường xuyên hoạt động trong khu vực chung tay góp kinh phí sửa chữa, khắc phục tạm thời những đoạn đường nguy hiểm.

Từ gợi ý của các doanh nghiệp, ngày 25/11/2025, Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng đã gửi công văn đến 7 doanh nghiệp có phương tiện qua 2 tuyến đường để thông báo về tình trạng hư hỏng tuyến đường giao thông từ Bến số I vào Khu kho gas, xăng dầu – Cảng Vũng Áng.

Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, nhất là người dân đi xe máy qua đoạn đường này đã gặp tai nạn. Ảnh: Cẩm Kỳ



Qua đó, Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng đề nghị các doanh nghiệp trao đổi, phối hợp, tạm thời khắc phục, sửa chữa tình trạng hư hỏng tuyến đường trước khi cơ quan chức năng thẩm định, đánh giá, sửa chữa lại đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo quy định và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chờ nguồn để triển khai

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch UBND phường Vũng Áng, thông tin, 2 tuyến đường từ Bến cảng số I vào Khu kho gas, xăng dầu - Cảng Vũng Áng rất nhiều phương tiện lưu thông vì ở đây ngoài các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh còn có khu vực nhà hàng mực nhảy và Đền Eo Bạch, người dân, khách du lịch đến đây rất đông.

Trước nguy cơ mất an toàn, một số doanh nghiệp hoạt động tại đây đã góp kinh phí đổ một đoạn bê tông tạm để xe cộ đi lại đỡ nguy hiểm hơn. Ảnh: Cẩm Kỳ



“Các tuyến đường này do phường quản lý nhưng địa phương không có nguồn lực để đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa, nâng cấp, mặc dù đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng nhiều năm nay. Đầu năm 2025, UBND thị xã Kỳ Anh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cho 2 tuyến đường nhưng do chuyển sang chính quyền 2 cấp nên dự án đã chuyển chủ đầu tư sang Ban Quản lý dự án đầu tư Công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư” – ông Nguyễn Thế Anh cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của PV, dự án được UBND thị xã Kỳ Anh cũ phê duyệt vào 4/2025, với quy mô đầu tư 2 tuyến đường tổng chiều dài hơn 1,35 km, tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng. Nguồn ngân sách tỉnh, UBND thị xã Kỳ Anh và nguồn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án 2025-2026.

Hai tuyến đường từ Bến cảng số I vào Khu kho gas, xăng dầu - Cảng Vũng Áng có rất nhiều phương tiện lưu thông. Ảnh: Cẩm Kỳ



Ngoài ra, trong văn bản trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về việc tiếp tục kiến nghị đầu tư xây dựng 2 tuyến đường này, Sở Tài chính Hà Tĩnh khẳng định, dự án đã được tổng hợp trong danh mục chuyển chủ đầu tư theo đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh.

Sau khi có số liệu tổng hợp đầy đủ từ các đơn vị, địa phương, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tổng hợp, soát xét, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án chuyển chủ đầu tư; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 làm căn cứ tiếp tục bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp (trong đó, có dự án nêu trên); đảm bảo cân đối đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ, kế hoạch đã được phê duyệt.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh phê duyệt làm chủ đầu tư dự án đường giao thông từ Bến cảng số I vào Khu kho gas, xăng dầu - Cảng Vũng Áng. Ảnh: Cẩm Kỳ



Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt làm chủ đầu tư dự án đường giao thông từ Bến cảng số I vào Khu kho gas, xăng dầu - Cảng Vũng Áng. Các hồ sơ liên quan về dự án đã hoàn thiện. Hiện, đơn vị đang chờ bố trí nguồn để triển khai xây dựng.

Tác giả: Hạnh Nguyên - Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết