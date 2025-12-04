Dự án sân golf 18 hố, vốn đầu tư gần 1.000 tỷ chính thức lộ diện ở Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Sân golf thể thao 18 hố thuộc Quy hoạch khu thể thao phía Tây Nam, huyện Thạch Hà. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, nằm trên diện tích hơn 36ha tại khu vực phía tây TP. Hà Tĩnh, nay thuộc địa bàn xã Thạch Xuân và tiếp giáp xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án sân golf Silk Path sắp hiện diện tại phía tây TP. Hà Tĩnh - một trong những dự án dịch vụ – thể thao quy mô lớn nhất được Hà Tĩnh phê duyệt năm 2025 (Ảnh minh hoạ).



Quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà ký, giao Công ty Cổ phần Sân golf Silk Path Hà Tĩnh làm nhà đầu tư. Doanh nghiệp này có trụ sở tại tầng 7, tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo hồ sơ, dự án được triển khai với mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf tiêu chuẩn 18 hố, cung cấp dịch vụ chơi golf, tập luyện và thi đấu, đồng thời phát triển hệ thống cơ sở lưu trú và các công trình phụ trợ phục vụ người chơi. Dự án hướng đến việc đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa loại hình vui chơi – giải trí, nâng cao điều kiện tập luyện thể thao, đồng thời góp phần tăng tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế địa phương và phát triển du lịch chất lượng cao. Tỉnh Hà Tĩnh cũng kỳ vọng dự án sẽ khai thác quỹ đất hiệu quả, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, đóng góp ngân sách và mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.

...



Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 36,39ha; ranh giới, diện tích và phạm vi cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập và thẩm định quy hoạch chi tiết. Công suất thiết kế gồm sân golf 18 hố và các hạng mục công trình phục vụ quản lý, vận hành và kinh doanh sân golf, cùng dịch vụ lưu trú cho khách. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 996,361 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 149,454 tỷ đồng, chiếm 15% tổng mức đầu tư; 85% còn lại là vốn huy động. Nhà đầu tư được giao thời hạn hoạt động dự án trong 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất hoặc cho thuê đất, với tiến độ yêu cầu phải hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm hoàn tất các thủ tục đất đai.

Hiện nay, Hà Tĩnh chỉ có một dự án sân golf đang hoạt động là sân golf 18 lỗ tại Xuân Thành, huyện Nghi Xuân. Với dự án vừa được chấp thuận tại Thạch Hà, đây là sân golf thứ hai được triển khai trong tổng số 6 dự án sân golf kết hợp dịch vụ khách sạn và du lịch nghỉ dưỡng nằm trong quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Trong danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, Hà Tĩnh còn quy hoạch thêm các dự án tổ hợp đô thị – du lịch – sân golf tại Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh), Thiên Cầm, Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên), TP. Hà Tĩnh và dự án sân golf quốc tế Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà), hướng đến hình thành hệ sinh thái dịch vụ – du lịch – thể thao quy mô lớn trong thời gian tới.

Liên quan đến khu vực phía Tây Nam huyện Thạch Hà, vào cuối tháng 11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp bàn và cho ý kiến chủ trương đầu tư đối với một loạt dự án quan trọng dự kiến được triển khai, bao gồm dự án sân golf thể thao 36 hố và dự án sân golf thể thao 18 hố thuộc quy hoạch cũ, dự án nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại phường Trần Phú, dự án đường dây 500kV điện gió Cha Lo – trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh, dự án khu dân cư nông thôn mới tại thôn Kỳ Tây (xã Cổ Đạm) và dự án khu dân cư tại xã Tiên Điền. Khu vực này được định hướng trở thành một trong những không gian phát triển mới của tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và thể thao.

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Sân golf Silk Path Hà Tĩnh là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng không gian phát triển đô thị – dịch vụ về phía tây thành phố Hà Tĩnh, đồng thời bổ sung thêm một dự án quy mô lớn trong lĩnh vực thể thao – du lịch, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của tỉnh.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn