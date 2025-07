Hà Tĩnh: Ngang nhiên bạt núi để lấy đất làm mặt bằng

Trước đó, những ngày đầu tháng 7/2025, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân nhận được phản ánh của người dân phản ánh tại khu vực đất rừng sản xuất của gia đình bà Nguyễn Thị Thi ở thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh (trước là thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang bị một nhóm người đưa máy móc, xe tải vào khai thác vận chuyển để san lấp mặt bằng.

Ghi nhận của phóng viên, tại khu vực vườn đồi của gia đình bà Thi đang có 3 máy xúc cỡ lớn, cùng gần 10 xe ô tô tải đang rầm rộ khai thác đất, rồi chở đi đổ mặt bằng tại một vùng đất gần đó.

Your browser does not support the video tag.

Ngang nhiên bạt núi để lấy đất làm mặt bằng

Tại hiện trường cả một khu vực rộng lớn vườn đồi đã bị đào bới nham nhở, hàng nghìn khối đất đã được vận chuyển, đổ một mặt bằng cách đó không xa.

Bà Nguyễn Thị Thi, chủ của diện tích đất nói trên cho biết, cách đây hơn 2 tháng gia đình bà đã bán số diện tích đất này cho một người tên Đoàn (ở xã Thạch Ngọc), sau đó thì họ đưa máy móc vào đào san lấp.

Khu vực đất rừng sản xuất bị nhóm người đưa máy móc vào đào, khai thác nham nhở

Nhiều người dân cho rằng, một nhóm người đã mua đất của gia đình bà Thi rồi san lấp nhằm sau đó phân lô bán nền.

Sau khi nhận được phản ánh, Công an xã Toàn Lưu cũng đã cử các cán bộ lên kiểm tra, lập biên bản sự việc.

Trao đổi với ông Trần Bá Hoành, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản sự việc.

... Theo Công an xã Toàn Lưu khoảng 1.200 khối đất ở thửa đất rừng sản xuất đã bị đào chở đi san lấp mặt bằng

“Gia đình bà Nguyễn Thị Thi có 2 thửa đất, một thửa bao gồm đất ở và vườn. Một thửa là đất rừng sản xuất. Sau khi nhận được phản ánh, địa phương đã cử cán bộ lên xác minh, kiểm tra. Cái này là vi phạm quản lý về tài nguyên rồi. Hiện nay phía Công an đã tạm giữ 3 phương tiện và đang tiếp tục làm rõ”

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu, hiện một số người dân lợi dụng việc hiến đất làm đường để phân lô bán nền.

“Những hộ hiến đất để làm đường thực chất là để phân lô bán nền. Phân lô bán nền thì giờ họ làm được việc đó thì họ lấy tiền, nhưng sau này quy hoạch của địa phương sẽ không đồng bộ. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ các khu phân lô bán nền, cái nào không phù hợp, chưa đủ điều kiện là sẽ không cho làm”, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu cho biết.

Cả một khu đất rộng lớn đã được đổ đất để làm mặt bằng

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Công an xã Toàn Lưu cho hay, đơn vị đã lập biên bản sự việc, đồng thời tạm giữ 3 phương tiện là xe tải.

Theo thông tin từ phía Công an, bà Nguyễn Thị Thi có đứng tên 2 thửa đất, một thửa đất ở, đất trồng cây lâu năm có diện tích hơn 2ha; một thửa là đất rừng sản xuất với diện tích 1,5ha. Hai thửa đất gần nhau. Thửa đất ở và đất trồng cây lâu năm đã được bà Thi bán cho Nguyễn Trọng Vũ và đang ủy quyền cho người này để làm các thủ tục, trong đó có tách thửa. Còn thửa đất rừng sản xuất đã được bà Thi bán cho một người tên Đoàn ở xã Thạch Ngọc.

Cũng theo Công an xã Toàn Lưu khi các đối tượng đang đào đất ở thửa đất rừng sản xuất để đổ về thửa đất ở, đất trồng cây lâu năm thì bị phát hiện.

“Qua làm việc thì có 180 lượt xe, loại xe 6 khối rưỡi, tổng khoảng 1.200 khối đất đã được khai thác. Chúng tôi thấy có dấu hiệu vi phạm trong khai thác khoáng sản. Hiện chúng tôi đang tiếp tục làm rõ sự việc”, Trưởng Công an xã Toàn Lưu cho biết.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin sự việc này đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Tác giả: Xuân Sinh - Nguyễn Tú

Nguồn tin: daibieunhandan.vn