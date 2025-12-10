Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Việt Nam, thậm chí vượt cả Jensen Huang

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục lập kỷ lục mới về tổng tài sản. Ảnh: VIC

Ngay trong phiên giao dịch sáng nay (9/12), cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục tăng mạnh, thậm chí vượt ngưỡng 160.000 đồng/cổ phiếu. Trong phiên, có thời điểm thị giá của cổ phiếu VIC tăng lên 163.300 đồng (tăng 7%). Đây là phiên tăng mạnh thứu ba liên tiếp kể từ phiên giao dịch không hưởng quyền để chia cổ phiếu thưởng, với tỷ lệ 1:1 (tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VIC và nhận 1 cổ phiếu mới).

Theo dữ liệu của Forbes, chính nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC nên tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup cũng tăng mạnh, lên tới 28,6 tỷ USD. Đáng chú ý, trong 24 giờ qua, tài sản của người giàu nhất Việt Nam đã tăng thêm 2,8 tỷ USD. Đây là mức tăng ở top 2 thế giới, vượt cả CEO Nvidia Jensen Huang (với 2,6 tỷ USD) và chỉ xếp sau tỷ phú người Mỹ Larry Ellison, nhà đồng sáng lập và hiện giữ chức Chủ tịch, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Tập đoàn Oracle.

Theo Forbes, với tổng khối tài sản hiện tại, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng thứ 79 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Đây cũng là thứ hạng mà chưa có doanh nhân người Việt Nam đạt được. Tài sản của Chủ tịch Vingroup cũng lớn hơn các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam.

Mức tăng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là top 2 thế giới, chỉ trong 24 giờ qua. Ảnh: Forbes

Ở Đông Nam Á, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục củng cố vị trí là người giàu thứ hai trong khu vực, chỉ sau tỷ phú Indonesia Prajogo Pangestu (tổng tài sản 40,6 tỷ USD), nhà sáng lập và Chủ tịch của Tập đoàn Barito Pacific. Đây là một tập đoàn đa ngành hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hóa dầu, năng lượng, khai thác than và năng lượng tái tạo. Tỷ phú Prajogo Pangestu hiện xếp thứ 47 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Với đà tăng liên tiếp của cổ phiếu VIC cũng giúp đẩy vốn hóa của Tập đoàn Vingroup lên hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Con số này lớn hơn cả tổng vốn hóa của 3 ngân hàng quốc doanh của Việt Nam cộng lại, bao gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV. Vingroup tiếp tục củng cố vị trí là doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Vì sao cổ phiếu VIC liên tục tăng cao?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là người giàu thứ 79 trên thế giới. Ảnh: Forbes

Theo các chuyên gia, sở dĩ cổ phiếu VIC liên tiếp tăng cao trong thời gian qua là do có nhiều thông tin tích cực liên quan tới hoạt động của Tập đoàn Vingroup. Theo đó, trong thời gian qua, Vingroup liên tục mở rộng các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Riêng trong tháng 10/2025, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và gia đình thành lập nhiều công ty trong những lĩnh vực khác nhau, bao gồm VinMetal (thép), Vin New Horixon (dưỡng lão), V-Film (giải trí). Đến tháng 11/2025, tỷ phú giàu nhất Việt Nam thành lập và góp 71% vào VinSpace. Đây là công ty có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông và vận tải hàng hóa hàng không.

Ngoài ra, cổ phiếu VIC cũng được hỗ trợ sau khi có thông tin tích cực liên quan tới VinSpeed (công ty thành viên của Vingroup) được TP HCM giao làm tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, trị giá gần 4 tỷ USD. Đây là tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên kết nối trung tâm TP HCM với Cần Giờ. Tuyến đường này có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.400 tỷ đồng, chưa bao gồm gần 12.800 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Đặc biệt, vào ngày 19/12 sắp tới, có ít nhất 4 dự án trọng điểm sẽ được Tập đoàn Vingroup khởi công, với tổng mức đầu tư hơn 600.000 tỷ đồng. Trong đó, các dự án bao gồm: Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh (với quy mô 461 ha, tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng); Nhà máy Điện gió Kỳ Anh (với công suất 400 MW, vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng); Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh (với công suất gần 500 MW, vốn đầu tư 22.647 tỷ đồng) và Khu đô thị mới Kỳ Trinh (với quy mô 84 ha, vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng).

Với đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC, bà Phạm Thu Hương, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cũng lọt Top 3 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, với khối tài sản tương đương 52.104 tỷ đồng.

Tác giả: Minh Hằng

Nguồn tin: Nhịp sống Thị trường