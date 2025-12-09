Người điểu khiển ô tô đi ngược chiều có thể bị xử phạt cao nhất 40 triệu đồng

Điểu khiển ô tô, xe máy đi ngược chiều là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ khá nguy hiểm. Người điều khiển thấy đoạn đường “ngắn”, nghĩ rằng đi ngược chiều cũng được, tránh phải đi vòng xa hơn lên chỗ rẽ. Tuy nhiên hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, có thể là va chạm trực diện (loại tai nạn nguy hiểm nhất vì lực tác động rất lớn) hoặc khiến các phương tiện khác bất ngờ, khó xử lý tình huống trên đường.

Mặt khác, ở những đoạn đường có lưu lượng giao thông đông đúc, xe đi ngược chiều làm rối loạn dòng lưu thông có thể tạo ra thắt nút cổ chai, gây ùn tắc.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có nêu rõ:

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi: Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định; điều khiển xe đi trên vỉa hè, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: Điều khiển xe không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; đi vào đường cao tốc, dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông; không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông hoặc đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông.

Như vậy đối với người điều khiển xe máy đi ngược chiều, không gây tai nạn giao thông sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ 02 điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Trường hợp người điểu khiển xe máy đi ngược chiều mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 14.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm GPLX.

Mức phạt người điều khiển xe ô tô đi ngược chiều được quy định tại Điều 6 của Nghị định 168 như sau:

Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 11 Điều này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông: điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1; điểm c khoản 2; điểm b, điểm g, điểm h, điểm n, điểm o, điểm p, khoản 3; điểm a, điểm c, điểm d khoản 4; điểm c, điểm d, điểm e, điểm h, điểm n, điểm o, điểm q khoản 5; điểm b khoản 7; điểm b, điểm c, điểm d khoản 9 Điều này.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi: Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

Như vậy, theo quy định trên thì người điều khiển ô tô đi ngược chiều và không gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và bị trừ 04 điểm GPLX.

Đối với người điểu khiển ô tô đi ngược chiều và gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Còn khi đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng và trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

