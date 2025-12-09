Số tiền Hòa Minzy, Đen Vâu từng ủng hộ cho dự án "Nuôi Em" là bao nhiêu?

Ngày 6/12, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng đặt ra nghi vấn về tính minh bạch tài chính của dự án Nuôi Em, chương trình từ thiện có sức ảnh hưởng lớn, với mục tiêu kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ bữa ăn đủ dinh dưỡng và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho trẻ em vùng cao, có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, dự án Nuôi Em từng nhận được sự ủng hộ của nhiều người nổi tiếng, trong đó nổi bật là đóng góp của hai nghệ sĩ Đen Vâu và Hòa Minzy.

Đen Vâu và ca khúc "Nấu ăn cho em"

Tháng 5/2023, Đen cho ra đời MV Nấu ăn cho em với sự góp giọng của ca sĩ trẻ PiaLinh (Hương Linh). Từ hình ảnh đến lời ca trong ca khúc này đều hướng về một hành trình đặc biệt – Đen và những người bạn lên vùng cao thăm các em nhỏ tại hai điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sá Tổng (Mường Chà, Điện Biên). Toàn bộ doanh thu xem và nghe của MV Nấu ăn cho em được Đen Vâu dành cho dự án xây trường và nuôi các em nhỏ.

Rapper Đen trong chuyến thăm các em nhỏ tại Điện Biên

Trong một cuộc trò chuyện với VTV, Đen tiết lộ lý do anh sáng tác Nấu ăn cho em: "Thực ra, Đen tham gia quỹ Nuôi Em của anh Hoàng Hoa Trung từ lâu rồi nhưng theo những cách nhỏ lẻ thôi. Một lần, anh Hoàng Hoa Trung nói với Đen là có một số trường hợp nhiều anh chị nuôi, nhiều người không đủ điều kiện để nuôi nữa nên có những em đang được nuôi rồi thì tự nhiên lại không được nuôi nữa. Nghe vậy mình thấy thương các em. Thà không biết đến thì không sao. Mình nghĩ mình làm nhạc mình có nguồn thu đều đặn để khi có những trường hợp như thế thì các em vẫn tiếp tục được nuôi, không cần phải đợi chờ ai đó nhận nuôi tiếp. Đó là lý do ca khúc ra đời".

Tháng 6/2023, Đen chính thức gửi đến quỹ Nuôi Em số tiền 500 triệu đồng từ doanh thu YouTube bài Nấu ăn cho em. Anh cho biết số tiền sẽ được sử dụng để nuôi cơm và xây trường cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa.

Thời điểm đó, Hoàng Hoa Trung - người sáng lập dự án cho biết khi những người có tầm ảnh hưởng như Đen tham gia vào dự án thì có thêm nhiều em nhỏ được nhận nuôi hơn. "Cụ thể, sau khi được Đen và sản phẩm âm nhạc của anh lan tỏa, đã có hơn 30.000 em nhỏ được nhận nuôi" - anh cho biết.

Hòa Minzy nhận nuôi 500 trẻ em vùng cao

Nhân dịp năm học mới 2025–2026, ca sĩ Hòa Minzy cho biết cô quyết định nhận nuôi ăn thêm 100 em nhỏ vùng cao, nâng tổng số trẻ em được cô hỗ trợ lên con số 500 sau 5 năm gắn bó với dự án.

Ca sĩ Hòa Minzy tích cực tham gia các hoạt động từ thiện thời gian qua.

Hoà Minzy chia sẻ trên trang cá nhân: “Năm học mới đến rồi, cô Hòa rất vui khi tiếp tục đồng hành nuôi ăn thêm 100 em nhỏ trong dự án Nuôi Em năm nay. Đây là năm thứ 5 cô được đồng hành cùng các con, cũng tổng đến nay là 500 em nhỏ rồi nhỉ, yêu các con rất nhiều".

Hòa Minzy từng tiết lộ nữ ca sĩ nuôi ăn cho 400 em nhỏ trong 4 năm 2021-2024 với tổng số tiền là 600 triệu đồng. Trong một bài đăng giải đáp thắc mắc của cư dân mạng, cô viết: “Có một số ý kiến cho rằng việc nuôi 400 em với chi phí 600 triệu đồng là không hợp lý, nên em xin được làm rõ. Bức ảnh đang lan truyền là do người hâm mộ của em tự thiết kế nên câu chữ có thể chưa thật chuẩn xác. Trong các bài đăng chính thức, em luôn ghi rõ đây là "nuôi ăn" trong một năm học cho các bé, chứ không phải nuôi 400 em toàn bộ chi phí sinh hoạt hay học hành".

“Mỗi năm, em nuôi 100 em với tổng chi phí 150 triệu đồng. Và 4 năm là 600 triệu đồng. Đó là chi phí cho chương trình Nuôi Em chắc nhiều anh chị cũng biết. Cụ thể em nuôi ăn các con tại Lai Châu và Thanh Hóa" - cô cho biết thêm.

Năm 2014, Hoàng Hoa Trung (Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019) phát động Dự án "Nuôi Em" nhằm kêu gọi các mạnh thường quân nuôi ăn trưa cho học sinh vùng cao với 8,5 nghìn đồng/bữa/em. Song song Dự án Nuôi Em, anh cũng thực hiện hàng loạt dự án khác như Ánh sáng Núi Rừng, Năng lượng gió mặt trời, Đi Ra Từ Rừng, Tủ sách vùng cao, Đồ chơi cũ cho trẻ mầm non bản cao.... Tất cả đều hướng đến thoát nghèo bền vững, nâng cao chất lượng dân trí, cuộc sống cho đồng bào vùng cao.

Hoàng Hoa Trung đã đạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2017; Forbes Vietnam bình chọn là 30 Under 30 năm 2020...

Tác giả: Trang Đào

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn