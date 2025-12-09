18 người đứng đầu, cấp phó bị cách chức do để xảy ra tham nhũng

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 9-12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025.

Thanh tra 2 chuyên đề diện rộng trên phạm vi cả nước

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ, có hiệu quả.

Ông thông tin qua thanh tra phát hiện nhiều hành vi vi phạm, đã kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.872 tập thể và 6.544 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 236 vụ, 140 đối tượng.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan đã kiến nghị xử lý 376 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 12 vụ, 14 đối tượng.

Thanh tra Chính phủ đã tập trung công tác phòng, chống lãng phí, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng; đã khẩn trương thanh tra và ban hành kết luận thanh tra về dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Hiện nay Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch, triển khai toàn ngành thanh tra tiến hành thanh tra 2 chuyên đề diện rộng trên phạm vi cả nước.

Gồm thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc; thanh tra phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng.

Về kết quả kiểm toán, ông thông tin Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 34.628 tỉ đồng và hơn 125 triệu USD; kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 180 văn bản.

Các cơ quan điều tra trong lực lượng công an đã thụ lý điều tra 1.363 vụ án với 3.187 bị can phạm tội về tham nhũng; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 813 vụ án với 2.044 bị can­­­­.

Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố điều tra 14 vụ án với 19 bị can; đề nghị truy tố 8 vụ án với 37 bị can.

Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã thụ lý giải quyết 1.077 vụ với 3.060 bị can; đã giải quyết 1.041 vụ với 2.931 bị can. Tòa án nhân dân các cấp đã giải quyết 1.188 vụ với 3.061 bị cáo, trong đó xét xử 975 vụ với 2.386 bị cáo.

Ông cho biết thêm, tổng số việc phải thi hành án dân sự về tham nhũng, kinh tế là 10.393 việc, có điều kiện thi hành 7.888 việc, thi hành xong 6.471 việc.

Số liệu cho thấy, trong kỳ báo cáo (từ 1-10-2024 - 30-9-2025), các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 2.034 cuộc kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ; phát hiện 149 vụ việc và 274 người vi phạm; đã xử lý hành chính 68 người; kiến nghị thu hồi 17,9 tỉ đồng, đã thu hồi được 20,9 tỉ đồng.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác người có chức vụ, quyền hạn.

Theo đó 8.956 công chức, viên chức đã được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Đáng chú ý, năm 2025 có 40 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó có 14 người bị khiển trách, 8 người bị cảnh cáo, 18 người bị cách chức.

Xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng

Tuy nhiên Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cũng nêu việc một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được phát huy toàn diện.

Một số vụ án, vụ việc phải tạm đình chỉ do có bị can bỏ trốn hoặc chưa có kết quả tương trợ tư pháp nước ngoài; giá trị tài sản phải thu hồi còn tồn đọng lớn.

Tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được giải quyết triệt để.

Về nhiệm vụ năm 2026, tổng thanh tra cho biết sẽ xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Các cơ quan sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện phương án xử lý đối với các trụ sở công dôi dư và các công trình, dự án đang triển khai phải dừng lại do sắp xếp đơn vị hành chính.

Tập trung truy bắt các đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, đấu thầu, quản lý tài nguyên, khoáng sản, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh, lĩnh vực lao động, y tế... Chính phủ cần tập trung rà soát, xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục quan tâm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tội phạm về tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp tục vận động đầu thú, truy bắt các đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài; tập trung chỉ đạo khắc phục những bất cập trong công tác giám định, định giá tài sản.

