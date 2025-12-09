Săn quà Tết vui cùng Bia Sao Vàng Special 250ml

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước Giải Khát Sao Vàng (SAVABECO) tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong ngành đồ uống Việt Nam với dòng sản phẩm bia Sao Vàng Special 250ml đón Mùa Lễ Hội tri ân khách hàng triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt.

Thời gian chương trình: 15/12/2025 – 15/02/2026 (Hạn đổi giải đến 15/03/2026)

Chỉ cần bật nắp lon Sao Vàng Special 250ml, khách hàng có cơ hội nhận ngay vô số phần thưởng giá trị:

Giải thưởng hấp dẫn:

20 giải Nhất – mỗi giải 10.000.000đ tiền mặt

50 giải Nhì – mỗi giải 1.000.000đ

Hàng chục ngàn giải 20.000đ và 10.000đ – niềm vui nhỏ cho ngày Tết thêm rộn ràng

Mỗi nắp lon đều mang lại một cơ hội may mắn. Chương trình không chỉ trao quà mà còn lan tỏa tinh thần Tết vui trọn vẹn – Đúng như tên gọi “Bật Sao Vàng – Săn Quà Tết Vui”

Thông tin chi tiệt tại : https://savabeco.com.vn

Chất bia hảo hạng từ Suối Tiên – Hồng Lĩnh

...

Bia Sao Vàng Special 250ml được ủ nấu từ nguồn nước thiên nhiên Suối Tiên – Dòng nước mát lành chảy qua nhiều tầng đá tại Hồng Lĩnh, tạo nên độ tinh khiết đặc trưng. Kết hợp cùng:

Malt thượng hạng,

Chủng men đặc biệt của SAVABECO

Công nghệ sản xuất hiện đại từ Châu Âu

Chất bia vàng óng, êm mượt, tinh tế – Một hương vị khó quên ngay từ lon bia đầu tiên. Mỗi lon bia là lời khẳng định về sự chỉn chu trong từng công đoạn sản xuất, mang đến trải nghiệm bia đậm chất Việt – Mạnh mẽ nhưng hài hòa, tươi mát nhưng đầy bản sắc.

Cam Kết Của SAVABECO:

Chất lượng hàng đầu: Sử dụng nguyên liệu tuyển chọn khắt khe, quy trình sản xuất hiện đại để đảm bảo mỗi sản phẩm đều đạt chuẩn cao nhất.

Đổi mới liên tục: Không ngừng nghiên cứu và phát triển các công thức mới, mang lại trải nghiệm bia độc đáo cho người tiêu dùng.

Gắn kết văn hóa: Bia Sao Vàng không chỉ là một sản phẩm mà còn là một phần của văn hóa ẩm thực và đời sống người Việt, mang đậm giá trị truyền thống và niềm tự hào dân tộc.

SAVABECO quyết tâm xây dựng thương hiệu thuần Việt với các sản phẩm chất lượng, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Công ty luôn chú trọng vào việc nghiên cứu phát triển sản phẩm và xây dựng hệ thống quản lý sản xuất tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Và khi mùa Tết đang cận kề, SAVABECO muốn gửi gắm đến khách hàng món quà tri ân đặc biệt thông qua chương trình “Bật Sao Vàng – Săn Quà Tết Vui”. Đây là cơ hội để mỗi lon bia không chỉ mang lại hương vị tuyệt hảo, mà còn có thể mang đến niềm vui bất ngờ với hàng loạt giải thưởng giá trị.

Hãy bật ngay một lon Sao Vàng Special 250ml, hòa cùng không khí Tết rộn ràng và nắm lấy cơ hội trở thành chủ nhân của những phần quà may mắn từ SAVABECO.

Tác giả: Hiếu Nguyễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn