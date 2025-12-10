Thái Lan đưa bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa, báo Thái khẳng định 'sai sót nghiêm trọng'

Bản đồ Việt Nam có thiếu sót khi xuất hiện trong lễ khai mạc SEA Games - Ảnh: THAIRATH

"Truyền thông nước ngoài đưa tin Thái Lan đã trưng bày bản đồ Việt Nam không chính xác trong lễ khai mạc", báo Thairath giật tít.

Tờ báo hàng đầu của Thái Lan không đưa ra nhận định nào, mà chỉ mượn lời từ báo chí Việt Nam, và cả các tài khoản mạng xã hội để nhắc đến vụ việc này.

Cụ thể, bản đồ Việt Nam xuất hiện gần cuối đêm khai mạc, cùng với cụm từ tiếng Việt "Xin chào". Nhưng điều đáng nói là phần hiển thị bản đồ Việt Nam thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và đảo Phú Quốc thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Trong bản tin, Thairath cũng khẳng định đây là "một sai sót nghiêm trọng trong buổi lễ khai mạc SEA Games tối ngày 9-12".

"Sự kiện này đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Việt Nam khi xảy ra một sai sót nghiêm trọng.

Đặc biệt, trong tiết mục nghệ thuật, khi các nghệ sĩ biểu diễn các điệu múa văn hóa truyền thống, ban tổ chức đã chiếu hình ảnh đồ họa của từng quốc gia lên sân vận động Rajamangala.

Khi bản đồ Việt Nam được chiếu, nhiều khán giả nhận thấy ngay bản đồ không có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như một số đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam", Thairath viết.

Thairath cũng đưa tin về việc các quan chức thể thao Việt Nam sẽ có ý kiến với ban tổ chức SEA Games về vụ việc này.

Ngoài Thairath, báo Daily News có trụ sở tại Bangkok cũng sử dụng cách tiếp cận tương tự khi nhắc đến vụ việc.

Hình ảnh được báo Daily News của Thái Lan đăng tải



"Căng thẳng! Truyền thông Việt Nam chỉ trích Thái Lan vì đưa sai hình ảnh bản đồ Việt Nam trong lễ khai mạc SEA Games", Daily News giật tít.

So với sự cố liên quan bản đồ Việt Nam, báo Thái Lan nhắc đến nhiều hơn về sai sót quốc kỳ giữa Indonesia và Singapore.

Cụ thể, trong phần nhìn lại lịch sử các kỳ SEA Games được phát trên màn hình lớn tại lễ khai mạc, khi giới thiệu đến SEA Games 1997 tổ chức ở Indonesia, ban tổ chức lại để cờ... Singapore.

Sai sót này thật khó để chối cãi, khiến truyền thông Thái Lan giận dữ chỉ trích ban tổ chức nước nhà. Đây cũng đã là lần thứ 2 ban tổ chức SEA Games 33 để xuất hiện sai sót liên quan quốc kỳ, sau lần đầu tiên ở lịch thi đấu môn futsal trên trang web chính thức.



