Nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Hà Tĩnh

Sáng 10/12, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 xác nhận, đơn vị đang triển khai lực lượng và phương tiện khẩn trương tìm kiếm 01 ngư dân của tàu cá NA-98687-TS bị chìm trên vùng biển Hà Tĩnh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 9/12, người nhà tàu cá NA-98687-TS do ông Hồ Sỹ Hùng (SN: 1991, trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, làm thuyền trưởng), đã trình báo việc tàu bị chìm khi đang đánh bắt tại tọa độ 18°30’51”N - 107°04’16”E, cách cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) khoảng 50 hải lý về phía Đông Đông Bắc. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 thuyền viên.

Lực lượng chức năng tìm kiếm ngư dân mất tích.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu Cảnh sát biển 3005 (Hải đội 102) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên khu vực biển Vũng Áng nhanh chóng cơ động tiếp cận hiện trường; đồng thời phối hợp với Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các tàu cá đang hoạt động gần khu vực để tham gia tìm kiếm.

Đến 16h45 cùng ngày, 7 ngư dân được tàu cá NA-93986 do ông Nguyễn Thái Sơn làm thuyền trưởng phát hiện, tiếp cận ứng cứu và đưa lên thuyền an toàn.

Hiện, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích còn lại.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn