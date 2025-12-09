Tài xế xe ôm bị 2 thanh, thiếu niên kề dao vào cổ cướp xe máy

Ngày 8-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an phường Bỉm Sơn và Công an xã Hồ Vương triệt phá nhanh một vụ cướp xe máy xảy ra trên địa bàn.

Hai thanh, thiếu niên cướp xe máy và tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 7-12, Trần Văn N. (SN 2008; ngụ thôn 5, xã Hồ Vương) và Mai Quang Anh (SN 2007, ngụ thôn 22, xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa) thuê ông L.Đ.T. (hành nghề lái xe ôm, ngụ tổ dân phố Đoài Thôn, phường Bỉm Sơn) chở từ ngã tư Bỉm Sơn đến cầu Hà Lan với giá 50.000 đồng.

Khi đến khu vực vắng người tại bờ sông Tam Điệp (phường Bỉm Sơn) 2 thanh, thiếu niên đã yêu cầu ông T. dừng xe rồi bất ngờ dùng dao kề vào cổ cướp xe máy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng huy động lực lượng phối hợp với công an các phường, xã và các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra, truy vết, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để truy tìm thủ phạm đã gây ra vụ cướp tài sản nói trên.

...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công quyết liệt với tội phạm, đến tối 8-12, Trần Văn N. và Mai Quang Anh đã bị bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã bàn bạc và thống nhất cùng nhau thực hiện hành vi "Cướp tài sản".

Qua xác minh tại địa phương, công an xác định Trần Văn N. và Mai Quang Anh đều thuộc diện quản lý thanh thiếu niên hư. Riêng Mai Quang Anh, năm 2024 đã bị TAND TP Hà Nội kết án về tội "Cướp giật tài sản".

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động