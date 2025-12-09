Công an Hà Tĩnh tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy qua biên giới Việt – Lào qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Trên tuyến biên giới, các đối tượng tiếp tục thẩm lậu ma túy từ Lào về Việt Nam thông qua phương thức băng cắt rừng, đi theo các đường mòn, lối mở qua tuyến biên giới hoặc trà trộn vào hàng hóa, phương tiện để vận chuyển ma túy qua cửa khẩu chính ngạch.

Tăng cường phối hợp quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Trước tình hình đó, Công an Hà Tĩnh đã tập trung phối hợp với các Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an, lực lượng Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ, tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy trong nội địa và trên tuyến biên giới. Nổi bật đã xác lập chuyên án chung với Công an tỉnh Bôly Khămxay đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.

Công tác phối hợp quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm luôn được Công an Hà Tĩnh chú trọng.

Năm 2025, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp Công an Lào giải cứu nhiều công dân Việt Nam từ Đặc khu kinh tế Tam giác vàng tỉnh Bò Kẹo (Lào) về Việt Nam an toàn. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phối hợp Tòa án nhân dân 2 tỉnh Bôly Khămxay và Khăm Muộn trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm và xét xử các vụ án, đặc biệt là các vụ án có liên quan đến ma túy qua biên giới.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào, lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy Hà Tĩnh cũng đã kiện toàn Văn phòng liên lạc phòng, chống tội phạm và ma túy qua biên giới (BLO) nhằm củng cố, phát huy vai trò đầu mối thông tin quan trọng cho các lực lượng đấu tranh trên tuyến biên giới. Hoạt động cung cấp, trao đổi thông tin giữa Văn phòng BLO Hà Tĩnh và Văn phòng BLO các tỉnh giáp biên đã phục vụ các lực lượng chức năng khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án ma túy lớn.

Hội nghị giao ban giữa Công an Hà Tĩnh và Công an các tỉnh giáp biên giới Việt-Lào đã mở ra nhiều cơ hội về hợp tác quốc tế trong đảm bảo an ninh biên giới.

Cùng với đó, thông qua việc xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong công tác phối hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới cũng đã góp phần xây chắc thành trì ANTT giữa hai quốc gia. Trong đó, nổi bật là các mô hình như: "Khu dân cư đảm bảo ANTT"; "Tổ tự quản ANTT thôn, bản khu vực biên giới" và một số câu lạc bộ như "Tình thương", "Đồng cảm", "Vì tương lai", "Khi bố mẹ vắng nhà", "Phòng chống ma túy, cai nghiện tại cộng đồng" và "5 tốt" ở tuyến biên giới.

Đặc biệt, công tác giao ban ANTT giữa Công an Hà Tĩnh và các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào luôn được tổ chức thường kỳ, đã trở thành lá chắn vững chắc trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước. Mới đây nhất, vào ngày 3/11, tại Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Luổng Phạ Bang (Lào) đã tổ chức hội đàm công tác phối hợp bảo đảm ANTT giữa hai lực lượng. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi nhiều thông tin quan trọng về tình hình ANTT của hai tỉnh, nhất là các vấn đề liên quan đến hoạt động của tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, buôn bán người và xuất nhập cảnh trái phép.

Công an Hà Tĩnh sang tận sào huyệt của các tổ chức lừa đảo quốc tế tại Tam Giác Vàng (Lào) để triệt phá ổ nhóm tội phạm.

Đồng thời, hai bên cũng đưa ra những quy chế, cơ chế phối hợp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ, phối hợp điều tra, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh biên giới, ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội khu vực giáp ranh giữa hai nước.

...

Hợp tác song phương, toàn diện vì an ninh biên giới

Nhờ thông qua hoạt động này, trong những năm qua, hai lực lượng đã duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn bán người, xuất nhập cảnh trái phép, góp phần giữ vững ANTT khu vực biên giới, bảo đảm bình yên cho nhân dân hai bên.

Trong năm 2025 và những năm tiếp theo, Công an Hà Tĩnh và các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào sẽ tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, tình hình ANTT, nhất là các hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy, kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, ngăn chặn ngay từ đầu, không để ma túy thẩm lậu vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai lực lượng cần tổ chức các đợt giao lưu, học tập kinh nghiệm, hỗ trợ công tác nghiệp vụ và ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp giai đoạn 2025–2026, nhằm nâng cao hiệu quả đảm bảo ANTT trên địa bàn mỗi bên, qua đó cùng nhau giữ vững tuyến biên giới Việt – Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển.

Công an Hà Tĩnh phối hợp bắt giữ các đối tượng phạm tội xuyên quốc gia.

Trước đó, tại cuộc giao ban giữa Công an tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) với Công an tỉnh Bôly Khămxay và Công an tỉnh Khăm Muồn (Lào) diễn ra vào ngày 9/9/2025 vừa qua cũng đã ghi nhận nhiều kết quả trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Hà Tĩnh – Bôly Khămxay - Khăm Muồn có nhiều địa bàn giáp ranh với nhau, điều kiện đi lại thuận lợi, có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nên tội phạm thường lợi dụng xâm nhập hoạt động.

Tuy nhiên với sự hợp tác giữa các bên đã và đang phát huy hiệu quả, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng bảo vệ ANTT, bảo đảm an ninh biên giới Việt - Lào, củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước, cũng như giữa công an các tỉnh.

Các đơn vị nghiệp vụ của công an 3 tỉnh đã tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, tuần tra biên giới, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xâm nhập trái phép qua biên giới, hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Không để xảy ra các hoạt động phức tạp, bất ổn về ANTT. Bên cạnh đó, tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm ma tuý, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý theo Hiệp định giữa 2 Chính phủ Việt Nam - Lào đã ký và biên bản ghi nhớ tại các cuộc giao ban định kỳ hằng năm.

Một đối tượng xâm nhập trái phép qua biên giới bị phát hiện, bắt giữ.

Thời gian qua, bám sát Biên bản ghi nhớ đã ký giữa hai Bộ và giữa Công an 3 tỉnh, công tác phối hợp bảo đảm ANTT đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Lực lượng Công an Hà Tĩnh và các tỉnh bạn đã có sự hợp tác chặt chẽ, nhất là trong trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động quản lý biên giới, xuất nhập cảnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của hai nước. Đặc biệt, sự kiện khai trương Bến số 3, Cảng quốc tế Lào – Việt tháng 4/2025 với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước đã minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp.

Trong những năm tiếp theo, để giữ yên tuyến biên giới Việt – Lào, Công an Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với Công an các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đồng thời, tích cực phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, khai thác tài nguyên trái phép; góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tác giả: Thiện Thành

Nguồn tin: cand.com.vn