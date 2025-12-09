Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người chết, 10 người bị thương

Sáng 9-12, ông Nguyễn Chí Dân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng.

... Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 12 phút sáng cùng ngày, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 16 chỗ mang BKS 29B-081.62 (chưa rõ danh tính lái xe) với xe đầu kéo mang BKS 15C-360.35 kéo rơ-móóc BKS 15R-149.06 do lái xe Bùi Mạnh Thắng (SN 1982; trú tại TP Hải Phòng) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 3 người khách trên xe chết tại chỗ, 10 người bị thương. Các phương tiện bị hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động