Hà Tĩnh: Lắp đặt cảnh báo giao thông tại dự án gần 100 tỷ đồng

Trước đó, ngày 15/7, báo Kinh tế& Đô thị đă thực hiện bài viết “Hà Tĩnh: mất an toàn giao thông tại dự án gần 100 tỷ đồng”. Nội dung phản ánh dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.36 (Chợ Đình- Quán Trại) do UBND huyện Can Lộc làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư xây dựng gần 100 tỷ đồng.

Dọc tuyến đường ĐH.36 xuất hiện hàng loạt hố nước sâu, nhưng không có hệ thống rào chắn, đèn tín hiệu, dây cảnh báo... tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông



Quá trình thi công dự án, chủ đầu tư, đơn vị thi công và các bên liên quan chưa thực hiện đồng bộ công tác đảm bảo an toàn giao thông. Dọc tuyến xuất hiện hàng loạt hố nước sâu giữa đường, nhưng không có hệ thống rào chắn, đèn tín hiệu, dây cảnh báo nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn khó lường.

Dự án vừa thi công, vừa khai thác, lưu lượng người, phương tiện qua lại rất đông, trong khi đó một số vị trí trên đường bùn đất vương vãi, nhầy nhụa khắp nơi, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và gây ô nhiễm môi trường. Những tồn tại, bất cập tại dự án này khiến dư luận bức xúc, bởi chi phí đảm bảo an toàn giao thông cho dự án là hơn 41,6 triệu đồng, nhưng lại chưa được thực hiện đúng quy định.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Võ Xuân Linh và đại diện một số cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra hiện trường thi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.36



Sau khi báo đăng, ngày 16/7 Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Võ Xuân Linh và đại diện một số cơ quan, đơn vị liên quan đã trực tiếp kiểm tra hiện trường thi công, đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu các bên liên quan kịp thời lắp đặt hệ thống cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông và thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định.

“Sau khi được lãnh đạo huyện Can Lộc và các cơ quan, đơn vị liên quan nhắc nhở, chấn chỉnh, đơn vị đã tập trung lắp đặt biển báo, hệ thống rào chắn, dây cảnh báo an toàn tại công trường. Đất dọc 2 bên tuyến mương thoát nước được nạo vét, đắp gia cố kịp thời, không để vương vãi trên đường như trước”, ông Nguyễn Văn Tứ- Công ty CP Xây dựng và Thương mại dịch vụ 555 cho biết.

Hệ thống cảnh báo được lắp đặt tại dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.36, góp phần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại

... Dọc 2 bên tuyến mương thoát nước, đất được nạo vét, đắp gia cố kịp thời, không để vương vãi trên đường, gây ô nhiễm môi trường



Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.36 (Chợ Đình- Quán Trại) dài hơn 9,6km, đi qua nhiều xã của huyện Can Lộc nơi có rất đông người dân sinh sống và tham gia giao thông. Do vậy, việc lắp đặt hệ thống cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông và thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường là hết sức quan trọng.

Hầu hết các hố sâu ven đường ĐH.36 đã được rào chắn theo quy định



Tại buổi làm việc với phóng viên, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Can Lộc Nguyễn Thanh Tân cho biết, nguyên nhân dẫn đến mất an toàn giao thông tại dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.36 một mặt là do đơn vị thi công chưa thực hiện đồng bộ việc lắp đặt hệ thống cảnh báo an toàn trên tuyến, mặt khác tại một số vị trí trước đó đã lắp đặt hệ thống cảnh báo nhưng lại bị người dân thiếu ý thức gỡ bỏ, không còn phát huy tác dụng.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.36 đi qua nhiều khu dân cư, công tác đảm bảo an toàn giao thông, môi trường là hết sức quan trọng







Điểm giao cắt giữa dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam và dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.36 đã được quây tôn và lắp đặt hệ thống cảnh báo an toàn theo quy định



Cũng theo ông Tân, về vấn đề bùn đất vương vãi, nhầy nhụa trên tuyến mà dư luận phản ánh chủ yếu là do các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc- Nam đi qua tuyến đường ĐH.36. Xe chở đất phong hóa qua lại nhiều dẫn đến bùn đất rơi vãi trên đường, ảnh hưởng đến môi trường trong lúc thi công dự án do huyện Can Lộc làm chủ đầu tư.

“Hiện tại, hệ thông cảnh báo an toàn giao thông đã được chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu lắp đặt bổ sung kịp thời tại các hố sâu, các vị trí qua khu dân cư và khu vực thi công dự án. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, môi trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án quan trọng này”, ông Nguyễn Thanh Tân thông tin.

