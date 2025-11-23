Hà Tĩnh: Đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng địa bàn không có ma túy

Cùng với hoạt động phức tạp của tội phạm ma túy ở nội địa, trong những năm qua, Hà Tĩnh đã đấu tranh mạnh mẽ với vi phạm, tội phạm về ma túy, đề ra nhiều biện pháp, giải pháp đấu tranh, phòng chống quyết liệt, quyết tâm xây dựng địa bàn không có ma túy.

Trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh là một trong những địa phương quyết tâm với những biện pháp quyết liệt, đề ra nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tội phạm về ma túy. Mới đây nhất, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch xây dựng xã, phường không ma túy giai đoạn 2025 - 2030, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Bộ Công an, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Báo Bảo vệ pháp luật “cùng” bạn đọc nhìn lại những kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy, những biện pháp, giải pháp mà cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh đã thực hiện trong thời gian qua, để thấy được những hiệu quả từ sự quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa bàn trọng điểm Hà Tĩnh.

Bài 1: Quyết liệt tấn công từ biên giới tới nội địa

Trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tuyến trọng điểm như cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tuyến QL8A, QL1A…, tỉnh Hà Tĩnh đã phát động đợt cao điểm tuyên truyền và đấu tranh phòng, chống ma túy năm 2025. Đây là chiến dịch được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ nhằm “siết chặt” cả cung lẫn cầu ma túy trên địa bàn.

Đồng bộ giải pháp, huy động sức mạnh toàn hệ thống

Trong năm 2025, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 14/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống ma túy nhằm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2025.

Theo kế hoạch này, Công an tỉnh có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát các hoạt động hợp pháp về ma túy. Tập trung nắm tình hình, đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn; điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng BĐBP, hải quan và các đơn vị có liên quan trong đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, cửa khẩu; phối hợp với các lực lượng chức năng và công an của Lào xác lập, đấu tranh các chuyên án chung về mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương nắm tình hình hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy để chủ động phát hiện đấu tranh, xử lý; xác minh, truy vết, phong tỏa, kê biên tất cả tài sản do phạm tội về ma túy mà có; xử lý triệt để, toàn diện các tội danh liên quan để nghiêm trị, răn đe, phòng ngừa chung. Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng mạng xã hội để quảng bá, lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng trái phép các chất ma túy, phạm tội về ma túy.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng ma túy "khủng" qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.



Theo kế hoạch của UBND tỉnh Hà Tĩnh, chiến dịch cao điểm kéo dài đến hết tháng 6/2025, trong đó Công an tỉnh đóng vai trò nòng cốt, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, các sở ngành và chính quyền địa phương. Nhiệm vụ trọng tâm là rà soát toàn bộ nhóm nguy cơ, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai đang sinh sống tại cộng đồng; đồng thời tăng cường kiểm soát tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại các doanh nghiệp, cơ sở y tế.

Các lực lượng triển khai áp dụng công nghệ trong quản lý người nghiện, như hồ sơ điện tử, giám sát từ xa, đánh giá nguy cơ tái sử dụng. Công tác kiểm tra, thanh tra tiền chất, dược chất được thực hiện chặt chẽ, tránh thất thoát, chuyển hóa sang mục đích phi pháp.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền pháp luật được xem là mũi nhọn nhằm giảm nguy cơ người dân, đặc biệt thanh thiếu niên mắc vào tệ nạn ma túy. Các hoạt động truyền thông qua mạng xã hội, phóng sự, clip ngắn, tọa đàm tại trường học, khu dân cư được triển khai đồng loạt; báo chí được xác định là lực lượng quan trọng trong lan tỏa thông tin chính thống đến cộng đồng.

Những kết quả bước đầu.

Có thể khẳng định, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới cũng như nội địa tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 162 vụ, 488 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 75 vụ/168 bị can, trong đó đã triệt phá thành công nhiều đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; triệt xóa nhiều đối tượng ma túy phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân; thu giữ 171 bánh heroine; hơn 839kg và 878.000 viên ma túy tổng hợp; 7 khẩu súng và 124 viên đạn các loại. Trong đó có nhiều chuyên án, vụ án đặc biệt lớn, vinh dự được Chính phủ và các cấp, các ngành khen thưởng, biểu dương, Bộ Công an, Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 209 kg ma túy.



Đối với lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, cũng là một đơn vị “chủ công” trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giời, thì từ năm 2024 đến tháng 8/2025, cũng đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Hải quan đấu tranh thắng lợi 10 chuyên án, vụ án; bắt giữ 19 đối tượng; thu giữ 84 bánh heroin; 129.320 viên; 273 kg ma tuý các loại và 240 kg cần sa khô; hơn 300 kg pháo nổ; 5,1 kg vàng; 3 khẩu súng và nhiều tang vật có liên quan.

Điển hình trong số đó, là 2 chuyên án (HT 725 và HT 825) mà lực lượng Biên phòng đã đấu tranh thắng lợi..

Về kết quả đấu tranh Chuyên án HT 725: Vào hồi 22 giờ ngày 17/7/2025, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Phòng PC 04 Công an tỉnh và Chi cục Hải quan khu vực XI phát hiện bắt giữ đối tượng Trần Văn Nam (SN 1996), có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Tang vật thu giữ là 38kg ma túy đá, 3kg ketamin, 9.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 1 bánh hêrôin, 1 khẩu súng quân dụng, 15 viên đạn (1 viên đã lên nòng) và nhiều biển số xe ô tô giả.

Kiểm sát viên kiểm sát bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Duy trong Chuyên án HT825.



Về kết quả đấu tranh chuyên án HT 825: Vào hồi 17h30 ngày 10/8/2025, tại Km67 quốc lộ 8A, thuộc xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Phòng Nghiệp vụ BĐBP Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi vận chuyển số lượng lớn tiền chất ma túy.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 37K-366.60 do Phạm Ngọc Duy (SN 2000, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) điều khiển, cất giấu 115kg cần sa khô. Tiếp tục mở rộng điều tra, khám xét nơi ở trọ của Phạm Ngọc Duy tại số nhà 209, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 125kg cần sa khô, cất giấu trong 5 bao tải màu đen.

Đây chỉ là 2 trong nhiều vụ án, chuyên án được các lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện và bắt giữ với số lượng ma túy lên tới hàng tạ. Điều đó càng khẳng định, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm qua tuyến biên giới, nội địa tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bài 2: Hành trình xây dựng “xã, phường không ma túy”

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: Báo BVPL