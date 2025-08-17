Hà Tĩnh: Khởi công ba dự án lớn dịp Quốc khánh 2/9

Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng là dự án có quy mô lớn nhất, tổng diện tích gần 965 ha, tổng vốn đầu tư hơn 13.276 tỷ đồng. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 639/QĐ-TTg ngày 13/7/2024 và có thời hạn hoạt động 70 năm. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 60 ha, đủ điều kiện khởi công.

Theo định hướng, khu công nghiệp sẽ thu hút các ngành chế biến, chế tạo công nghệ cao, đa dạng hóa cơ cấu sản xuất tại Khu kinh tế Vũng Áng, giảm sự phụ thuộc vào công nghiệp nặng truyền thống, đồng thời tạo thêm việc làm cho hàng vạn lao động.

Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng có diện tích sử dụng đất gần 964,84 ha, tổng vốn đầu tư lên tới 13.276,491 tỷ đồng do một công ty con của Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.





Dự án Nhà ở xã hội Thành Sen tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án gồm 3 tòa nhà cao 12 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 46.200 m², cung cấp hơn 500 căn hộ, cùng 41 căn nhà thương mại cao 3 tầng. Tổng mức đầu tư dự kiến 550 tỷ đồng.

Đây là dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân, người lao động, người thu nhập thấp tại đô thị trung tâm. Với thiết kế đồng bộ về hạ tầng nội khu, sân chơi, bãi đỗ xe và mảng xanh, dự án hứa hẹn góp phần cải thiện quỹ nhà ở xã hội và nâng cao chất lượng đời sống dân cư thành phố.

Với thiết kế đồng bộ về hạ tầng nội khu, sân chơi, bãi đỗ xe và mảng xanh, dự án hứa hẹn góp phần cải thiện quỹ nhà ở xã hội và nâng cao chất lượng đời sống dân cư thành phố.





Khu tái định cư Liên Vinh có diện tích khoảng 4,9 ha, được quy hoạch thành 85 lô đất ở, mỗi lô có diện tích từ 150 – 300 m². Công trình được xây dựng nhằm phục vụ việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu giãn dân và phát triển đô thị trong tương lai.

Cả ba dự án đều có điểm chung là mang tính nền tảng, kết nối trực tiếp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh. Nếu Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng mở rộng không gian thu hút đầu tư công nghiệp và nâng tầm Khu kinh tế Vũng Áng, thì Nhà ở xã hội Thành Sen bổ sung quỹ nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị trung tâm, còn Khu tái định cư Liên Vinh đảm bảo hạ tầng tái định cư phục vụ dự án quốc gia.

