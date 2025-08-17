Tháo gỡ khó khăn, tăng tốc triển khai các dự án nhà ở xã hội

Sáng 16/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025.

Dự án thí điểm nhà ở xã hội, tại phường Thạch Linh (cũ), giai đoạn 1 với 800 căn hộ cùng hạ tầng đồng bộ đưa vào hoạt động đang là mơ ước của nhiều người dân Hà Tĩnh.

Tại Hà Tĩnh, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện thu hút đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển KT-XH.

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã tích cực thực hiện quy hoạch và bố trí quỹ đất cho chương trình xây dựng nhà ở xã hội. Vượt qua các khó khăn, dự án thí điểm nhà ở xã hội phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen) sẽ tổ chức lễ khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh vào sáng ngày 19/8/2025.

Đây là dự án nhà ở xã hội độc lập, với quy mô 509 căn, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2026. Dự án này là một trong những công trình trọng điểm, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực về chỗ ở cho người dân có thu nhập thấp, đồng thời tạo tiền đề để hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân đô thị.

Phối cảnh dự án thí điểm nhà ở xã hội phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen) sẽ được khởi công trong ngày 19/8.

Hướng đến mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án giai đoạn 2021 – 2030, thời điểm này, tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh quy hoạch, bố trí quỹ đất và hoàn thiện thủ tục đầu tư nhằm đảm bảo triển khai nhiều dự án trong thời gian tiếp theo.

Cụ thể, các dự án sẽ khởi công năm 2026 gồm: Dự án khu đô thị thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ (đây là dự án nhà ở thương mại có xây dựng nhà ở xã hội), với quy mô khoảng 538 căn nhà ở xã hội, dự kiến khởi công xây dựng trong quý I năm 2026.

Dự án khu đô thị tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh và thị trấn Thạch Hà cũ (nay là phường Trần Phú và xã Thạch Hà). Đây là dự án nhà ở thương mại có xây dựng nhà ở xã hội, với quy mô khoảng 300 căn nhà ở xã hội, dự kiến khởi công xây dựng trong quý I năm 2026.

Dự án khu đô thị mới tại phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh cũ (nay là phường Sông Trí). Đây là dự án nhà ở thương mại có xây dựng nhà ở xã hội, với quy mô khoảng 1.200 căn nhà ở xã hội, dự kiến khởi công xây dựng trong quý II năm 2028.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Thạch Trung, TP Hà Tĩnh cũ (nay là phường Trần Phú). Đây là dự án nhà ở xã hội độc lập, với quy mô khoảng 1.500 căn nhà ở xã hội, hiện đang thực hiện các thủ tục giao chủ đầu tư, dự kiến khởi công trong quý III năm 2026.

Hà Tĩnh đang đẩy mạnh quy hoạch, bố trí quỹ đất để chuẩn bị các dự án nhà ở xã hội trong những năm tiếp theo.

Theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030", Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu số lượng căn nhà ở xã hội hoàn thành theo Đề án là 3.700 căn.

Vì vậy, địa phương đặt mục tiêu năm 2026 hoàn thành 688 căn; năm 2027 hoàn thành 500 căn; năm 2028 hoàn thành 600 căn; năm 2029 hoàn thành 800 căn và năm 2030 hoàn thành 960 căn.

