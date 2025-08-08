Hà Tĩnh: Khánh thành, khởi công 4 dự án lớn chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Ngày 7/8, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc đăng ký 4 công trình, dự án quy mô lớn khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Phối cảnh quảng trường biển Cửa Sót ở Hà Tĩnh.



Dự án thứ nhất là Xây dựng quảng trường biển Cửa Sót ở xã Lộc Hà. Đây là 1 trong 3 dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh lựa chọn để tổ chức khởi công và triển khai thi công xây dựng chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh.

Dự án có tổng mức đầu tư 79,76 tỷ đồng, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án có mặt bằng thi công thuận lợi khi nằm tại nút giao đường quốc lộ 281 và đường hộ đê Tả Nghèn nên việc vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ thi công được đảm bảo.

Dự án thứ hai là Trường THPT Phan Đình Phùng nằm trên đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen. Đây là công trình mà tỉnh Hà Tĩnh đăng ký khánh thành dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Dự án có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 5/2024, đến nay, đã thi công đạt trên 90% khối lượng hợp đồng, đủ điều kiện hoàn thiện, bàn giao và tổ chức khánh thành.

...

Dự án thứ ba là Khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại thôn Liên Vinh, phường Hà Huy Tập. Đây cũng là công trình được lựa chọn để tổ chức khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Công trình nằm trong kế hoạch triển khai các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh, do UBND phường Hà Huy Tập làm chủ đầu tư. Khu tái định cư này có quy mô khoảng 4,9ha, dự kiến hình thành 85 lô đất diện tích từ 150 - 300 m2 tại thôn Liên Vinh, phường Hà Huy Tập.

Khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam được khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh Gia Hưng.



Dự án thứ 4 là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Đây là công trình thứ 3 mà Hà Tĩnh đăng ký khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 639/QĐ-TTg ngày 13/7/2024 để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, quy mô sử dụng đất 964,84 ha, tổng vốn đầu tư 13.276,491 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện dự án là khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng. Thời hạn hoạt động của dự án 70 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Hiện dự án đã giải phóng mặt bằng được hơn 60ha, đảm bảo điều kiện để tổ chức lễ khởi công/động thổ.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc



Nguồn tin: nguoiduatin.vn

