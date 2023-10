Hà Tĩnh: Hơn 620 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023 của tỉnh Hà Tĩnh, đầu năm 2023 đến nay, có 157 doanh nghiệp giải thể (tăng 28,69% so với cùng kỳ năm 2022); 471 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 22,98% so với cùng kỳ). Như vậy, có tổng 628 doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động.

Tỷ lệ thất nghiệp 9 tháng năm 2023 ở Hà Tĩnh ước tính là 5,58%, tăng 0,24 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.



Cùng với việc các doanh nghiệp giải thể, đầu năm đến nay, có 875 doanh nghiệp được thành lập mới, số liệu này cho thấy số doanh nghiệp thành lập mới vẫn giảm so cùng kỳ năm trước (giảm 16,98%). Theo đó, tổng vốn đăng ký đạt 3.573 tỉ đồng, giảm 48,58% so cùng kỳ năm trước, vốn bình quân trên một doanh nghiệp đạt 4,08 tỉ đồng, giảm 38,06% so cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại sau khi tạm ngừng 282 doanh nghiệp (giảm 9,03% so với cùng kỳ).

Nguyên nhân đó là do tình trạng thiếu nguồn vốn, biến động thị trường trong và ngoài nước, điều đó đã ảnh hưởng đến phát triển của doanh nghiệp nói riêng và tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh. Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh phải chịu nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu như: chi phí vận chuyển, giá nguyên vật liệu “leo thang”, thị trường bị thu hẹp, lãi suất ngân hàng tăng cao...

...

Theo dự báo xu hướng về tình hình sản xuất kinh doanh quý IV.2023 của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo ở Hà Tĩnh, có 76,6% doanh nghiệp đánh giá sản xuất kinh doanh của họ tốt lên và giữ ổn định so với quý trước.Trong khi đó, có 23,4% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất quý tiếp theo khó khăn hơn so với hiện tại.

Về lao động, việc làm, tính chung 9 tháng năm 2023, số người không có việc làm (thất nghiệp) tại Hà Tĩnh ước tính là 18.173 người, chiếm 3,54% lực lượng lao động 15 tuổi trở lên và giảm 1,28 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động thất nghiệp chủ yếu là khu vực nông thôn chiếm đến 88,65%. Xét riêng trong độ tuổi lao động thì tỷ lệ thất nghiệp 9 tháng năm 2023 ở Hà Tĩnh ước tính là 5,58%, tăng 0,24 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong chặng đường vài tháng cuối năm, các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực để cán đích các mục tiêu, sớm hoàn thành kế hoạch năm. Theo đó, các doanh nghiệp chủ động thích ứng linh hoạt, đổi mới, sáng tạo; xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp tình hình thực tiễn; chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với mở rộng, phát triển thị trường; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp...

Dự báo những tháng cuối năm vẫn phải đương đầu với nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ chính quyền địa phương các cấp, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiêp phát triển. Đồng thời, kiến nghị ngành ngân hàng tiếp tục tạo điều kiện tiếp vốn, giảm lãi suất cho vay... để các doanh nghiệp có nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nỗ lực giành thắng lợi các mục tiêu trong năm 2023, qua đó, đóng góp quan trọng vào việc thu nộp ngân sách của nhà nước.

Tác giả: Lan Anh

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn