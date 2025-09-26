Hà Tĩnh: Hàng loạt biển quảng cáo nhếch nhác, gãy đổ dọc quốc lộ 1A

Những năm qua, việc xây dựng hạ tầng cho thuê quảng cáo dọc tuyến quốc lộ 1A ở tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, rầm rộ, thu hút rất nhiều doanh nghiệp tham gia quảng cáo sản phẩm.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, một số nơi nội dung quảng cáo đã bị rách nát tơi tả, không còn phát huy giá trị, tác dụng quảng cáo sản phẩm.
Sau mưa bão, hiện nay một số công trình hạ tầng phục vụ quảng cáo dọc quốc lộ 1A bị gãy đổ nghiêng ngả, xiêu vẹo, nhưng chưa được tu sửa kịp thời.
Khung sắt thép hoen gỉ, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sụp đổ trong mùa mưa bão.
"Hạ tầng cột trụ, khung sắt bị hư hỏng, lâu ngày không có nhãn hàng quảng cáo. Vậy nhưng, các cấp có thẩm quyền vẫn chưa có giải pháp xử lý phù hợp, gây nên hình ảnh nhếch nhác, phản cảm, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, nhất là ở khu vực trung tâm đô thị" - ông Nguyễn Tuấn Anh ở phường Thành Sen cho biết.
Nhiều công trình hạ tầng quảng cáo cỡ lớn tôn thép ốp trụ đã bị hoen gỉ, bong tróc nham nhở. Điều này cho thấy công trình đã gần như bị lãng quên, không còn phát huy tác dụng.
Qua tìm hiểu được biết, trước áp lực cạnh tranh quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, quảng cáo ngoài trời không còn chiếm ưu thế, thậm chí nhiều công trình không hề có nhãn hàng quảng cáo suốt thời gian dài.
"Đầu tư xây dựng hạ tầng công trình quảng cáo chi phí cao, có những vị trí đẹp lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, gần đây nhu cầu quảng cáo ngoài trời, trực quan sụt giảm, gây nhiều khó khăn trong đầu tư kinh doanh, thậm chí có nơi bị bỏ không, lãng phí. Việc tháo dỡ chưa thể thực hiện, vì vị trí xây dựng công trình rất quan trọng, chờ thời điểm thuận lợi mới có thể khai thác trở lại" - đại diện một công ty quảng cáo ở tỉnh Nghệ An chia sẻ.
Hạ tầng công trình cho thuê quảng cáo thường được xây dựng ở vị trí đẹp, thu hút sự quan tâm chú ý của mọi người. Vậy nhưng, nghịch lý là nếu không được khai thác đúng mục đích, hiệu quả sẽ gây nên sự nhếch nhác, phản cảm và những hệ lụy về cảnh quan môi trường.
Hạ tầng các công trình quảng cáo dọc tuyến quốc lộ 1A ở tỉnh Hà Tĩnh bị hư hỏng, xuống cấp, thậm chí bỏ không suốt thời gian dài gây lãng phí nguồn lực đầu tư, quỹ đất và những tác động khó lường về môi trường, mất an toàn trong mùa mưa bão. Dư luận cho rằng, các cấp có thẩm quyền ở tỉnh Hà Tĩnh cần kiểm tra, rà soát và có phương án xử lý phù hợp, góp phần khai thác đúng mục đích, phát huy hiệu quả hoạt động quảng cáo ngoài trời.
