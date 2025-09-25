Trạm dừng nghỉ 300 tỷ trên cao tốc ở Hà Tĩnh sắp hoạt động

Tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh có 2 trạm dừng nghỉ được đặt tại Km478+200 cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt ở địa phận xã Đức Quang và Km534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc địa phận xã Cẩm Hưng.

Những ngày này, tận dụng thời tiết thuận lợi, Tập đoàn Xuân Khiêm đang dốc toàn lực, huy động nhân lực và trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công trạm dừng nghỉ tại Km534+310 cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng.

Trạm dừng nghỉ này có diện tích 10 ha (mỗi bên 5 ha), được triển khai thi công từ tháng 4/2025 với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng.

Toàn cảnh trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua Hà Tĩnh sắp đi vào hoạt động.

Theo hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư với Cục Đường bộ Việt Nam, trạm dừng nghỉ tại Km534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng sẽ hoàn thành vào tháng 6/2026. Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu của tài xế khi lưu thông trên cao tốc, đơn vị sẽ đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác tạm.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Đinh Văn Bảy - đại diện Tập đoàn Xuân Khiêm cho biết, đơn vị đang tiến hành trải thảm nhựa mỗi bên 20.000 m2 để phương tiện dừng đỗ an toàn. Dự kiến cuối tháng 9 sẽ đưa khu nhà hàng, khu mua sắm và khu vệ sinh vào hoạt động; hạng mục cửa hàng xăng dầu và trạm sạc ô tô sẽ hoạt động từ ngày 10/10; còn khu vực tòa nhà chính và những hạng mục còn lại sẽ tiếp tục thi công.

Công nhân đang nỗ lực hoàn thành những hạng mục cuối cùng để trạm dừng nghỉ đi vào hoạt động.

Theo ông Bảy, khi đưa vào vận hành, trạm dừng nghỉ sẽ có cả 2 chiều di chuyển, đáp ứng nhu cầu dừng nghỉ cho 80 - 100 phương tiện cùng lúc.

Cùng với trạm dừng nghỉ ở xã Cẩm Hưng, hiện nay, trạm dừng nghỉ ở xã Đức Quang với diện tích 6 ha (mỗi bên 3 ha) do liên danh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế, trúng thầu cũng đang được triển khai thi công.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn đi qua địa bàn Hà Tĩnh có tổng chiều dài hơn 107 km với 4 dự án thành phần ở 2 giai đoạn 2017 - 2020 (cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt) và giai đoạn 2021 - 2025 (cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng). Hiện 4 đoạn cao tốc đã đưa vào khai thác.

...

Những hình ảnh được ghi nhận trên công trường:

Máy móc, xe tải được nhà thầu huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ.

Nhà thầu đặt biển cảnh báo, căng dây phân cách để thi công an toàn

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam được quy hoạch trở thành một tổ hợp dịch vụ đa năng.

Việc đầu tư đồng bộ và hiện đại hóa các hạng mục sẽ mang đến sự tiện nghi và an toàn tối đa cho người tham gia giao thông.

Trạm dừng nghỉ sẽ giúp giảm thiểu tình trạng mệt mỏi cho tài xế, phòng tránh tai nạn giao thông.

Dự án trạm dừng nghỉ góp phần thiện hạ tầng giao thông trên toàn tuyến đường.

Hạng mục cây xăng đang dần hoàn thành. Dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 10/10

Khi hoàn thành, trạm dừng nghỉ này sẽ tạo đà phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo Công Thương