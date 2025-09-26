Hà Tĩnh thu hồi 5 sản phẩm của Công ty Mỹ phẩm Đăng Dương

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa phát đi thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi 5 sản phẩm do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Đăng Dương tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: 59 đường số 1B, Khu phố 8, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (cũ), TP HCM, Chi nhánh - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Đăng Dương, địa chỉ: Lô 9A đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng, phường Tân Tạo A, quận Tân Bình (cũ), TP HCM sản xuất. Thông báo căn cứ Công văn số 2632/QLD-MP ngày 12/9/2025 của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm.

Cụ thể 5 sản phẩm bị thu hồi gồm: Kem ngừa nám cao cấp, Kem dưỡng trắng giúp tái tạo da, Kem dưỡng trắng giúp phục hồi da, Kem dưỡng trắng giúp ngừa lão hóa da, Kem nám tàn nhang đồi mồi. Các sản phẩm này được Sở Y tế TPHCM cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hồi tháng 3 và 4/2023.

Lý do thu hồi do có thành phần công thức không đúng với hồ sơ đã công bố.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Các công ty dược thông báo cho các chi nhánh, cơ sở bán lẻ thuốc trong hệ thống phân phối, kiểm tra kho mỹ phẩm của đơn vị, tiến hành thu hồi, trả về nhà cung ứng 5 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tăng cường công tác lấy mẫu, kiểm nghiệm các sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường, kịp thời báo cáo kết quả kiểm nghiệm mẫu vi phạm về Sở Y tế để có các biện pháp xử lý. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn và người dân nếu có 5 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên, báo cáo về Sở Y tế Hà Tĩnh (địa chỉ: 09 đường Nguyễn Huy Oánh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để được hướng dẫn xử lý.

Trước đó, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã ban hành công văn số 3550/ /SYT- NVD ngày 19/9 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 3 lô mỹ phẩm vi phạm gồm: Neoderm Plus (lô NDPS011023); Lucci (lô LUCI010324); Dolly Ac Acnes Gel (lô DLAC010824).

3 sản phẩm vi phạm trên do Công ty TNHH MTV Sản xuất dược - Mỹ phẩm GAMMA tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: Số nhà 18 đường Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú cũ, TP HCM ), Chi nhánh - Công ty TNHH MTV Sản xuất dược - Mỹ phẩm GAMMA (số nhà 201/21 Nguyễn Thị Né, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi cũ, TP HCM) sản xuất.

