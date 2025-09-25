Hà Tĩnh: Nghi vấn doanh nghiệp đăng ký luyện cán thép nhưng tái chế nhôm?

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường xưởng tái chế nhôm của Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát. Clip: Cẩm Kỳ - Hạnh Nguyên.

Những ngày qua, phóng viên (PV) Đại đoàn kết nhận được phản ánh về việc cơ sở tái chế nhôm tại cụm công nghiệp – làng nghề Trung Lương (phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh cũ, nay là phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) có nguy cơ ảnh hưởng môi trường.

Vào cuộc tìm hiểu, ghi nhận của nhóm PV vào ngày 19/9, trong khuôn viên nhà xưởng của Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát, có nhiều công nhân đang thực hiện các công đoạn của quá trình nấu, đúc nhôm.

Rác thải chất ngay trước cổng vào xưởng tái chế. Ảnh: Cẩm Kỳ.



Ngay khu vực cổng vào cơ sở, tình trạng nhếch nhác, lộn xộn với hàng chục bao tải đựng rác thải chất đống 1 bên cổng, nước mưa trộn lẫn bụi bẩn của cơ sở gây nên tình trạng bẩn thỉu.

Khu vực chứa nước thải của Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát. Ảnh: Cẩm Kỳ.



Trên mặt đất của các nhà xưởng, vỏ lon bia rơi vãi, nằm la liệt trên mặt đất, lấm lem bụi bẩn. Bên trong, hàng chục công nhân trùm kín mặt, một số người ra sức xúc than đổ vào 4 lò đốt lửa để nấu, đúc nhôm, bụi than bay mù mịt. Một số công nhân khác đang vất vả tháo khuôn, đổ nhôm đã đúc ra rồi vận chuyển đến điểm chứa hàng thành phẩm.

Ngay cạnh các lò nấu nhôm là khu vực chứa nước thải. Phía trên khu nhà xưởng, các cột khói bốc lên nghi ngút.

Ông Nguyễn Văn Thái, đại diện Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát cho biết, cơ sở thu mua vỏ lon bia từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, toàn bộ nhà xưởng có 20 công nhân. “Một tháng xuất xưởng khoảng 200-300 tấn” – ông Thái nói.

Sau khi ghi nhận tại hiện trường, PV liên hệ với lãnh đạo UBND phường Bắc Hồng Lĩnh. Tiếp nhận thông tin, ngày 21/9/2025, đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh trực tiếp kiểm tra tại cơ sở tái chế kim loại Thuận Phát.

Công nhân tháo đổ thành phẩm sau khi đúc nhôm xong. Ảnh: Cẩm Kỳ.



Theo UBND phường Bắc Hồng Lĩnh, Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát sử dụng 5.190 m2 đất, thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng đến tháng 6/2041, nguồn gốc đất nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát thuê lại thửa đất này của ông Trần Văn Bình theo Hợp đồng thuê đất, nhà xưởng, thời hạn thuê là 5 năm kể từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2029.

Công nhân xúc than đổ vào lò nấu. Ảnh: Cẩm Kỳ.



Quá trình kiểm tra, ông Nguyễn Văn Thái – đại diện Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát cung cấp các hồ sơ sau: Đăng kí môi trường do UBND phường Trung Lương (cũ) xác nhận tại Văn bản số 22/UBND ngày 21/1/2025; Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý và chuyển giao xử lý chất thải nguy hại số 240102/HĐ-XLMTNA – THUANPHAT ngày 2/1/2025; Hợp đồng kinh tế về việc thu phí vệ sinh môi trường số 01/HĐ ngày 2/1/2025 giữa công ty TNHH Aluminium Thuận Phát và HTX DV NN Quỳnh Lương.

Về hiện trạng, đoàn kiểm tra xác định cơ sở tái chế kim loại này có hệ thống xử lý khí thải, có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại cơ sở, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý, chất thải nguy hại được xử lý.

“Đề nghị Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát tiến hành thu gom chất thải rắn sinh hoạt, rác thải sản xuất, chất thải nguy hại định kì và có kho lưu trữ đối với các loại rác thải theo đúng quy định” – trích biên bản làm việc của UBND phường Bắc Hồng Lĩnh.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, tại văn bản số 22/UBND ngày 21/1/2025 của UBND phường Trung Lương (nay là phường Bắc Hồng Lĩnh), Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát gửi hồ sơ Đăng ký môi trường cho Dự án “Đầu tư xây dựng xưởng đúc và luyện cán thép Bình Triển tại phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh”. Trong khi thực tế, cơ sở này lại sản xuất nhôm tái chế.

Trả lời chất vấn của PV qua điện thoại về việc “vì sao hồ sơ đăng ký môi trường là đúc, luyện cán thép nhưng cơ sở lại tái chế nhôm?”, ông Nguyễn Đình Chung - thành viên góp vốn của Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát, thừa nhận: Do ngành thép thời gian vừa rồi khó khăn nên công ty đổi phải sang tái chế nhôm nhưng đây đều là kim loại. Sắp tới, khả năng công ty sẽ làm lại hồ sơ.

“Do dịch Covid và khó khăn về nguyên liệu, đầu ra nên chúng tôi phải dừng lại một thời gian và mới sản xuất trở lại được khoảng nửa năm... Sản lượng sản xuất hàng tháng của xưởng tầm 200 tấn, có tháng hơn…”, ông Nguyễn Đình Chung nói.

Thành phẩm sau khi tái chế của Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát. Ảnh: Cẩm Kỳ.



Trao đổi với PV về việc này, lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Bắc Hồng Lĩnh chia sẻ, có thể thời điểm làm hồ sơ đăng ký môi trường với phường cũ, doanh nghiệp làm nhầm hồ sơ đăng ký môi trường. "Cấp phường/xã chỉ xác nhận hồ sơ đăng ký môi trường đối với các cơ sở, dự án nhỏ, phát sinh chất thải dưới ngưỡng quy định" - vị này nói.

Đối với việc xác định sản lượng sản xuất của cơ sở tái chế nhôm của Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát để xác định lượng rác thải, khí thải, nước thải từ hoạt động sản xuất nhằm yêu cầu doanh nghiệp thực hiện hồ sơ môi trường đúng quy định, lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết, địa phương không có thẩm quyền kiểm tra.

Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát có địa chỉ tại tổ dân phố Phúc Sơn, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, do bà Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1989, thường trú tại khu phố Trịnh Xá, phường Châu Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh) làm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này có 2 thành viên góp vốn, gồm ông Nguyễn Đình Chung và bà Nguyễn Thị Hằng.

Tác giả: Hạnh Nguyên - Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

