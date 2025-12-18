Hà Tĩnh: Bắt giữ thanh niên mua hóa chất trên mạng về tự chế pháo

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 16/12/2025, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng liên ngành đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Việt Quốc (sinh năm 2003, trú tại thôn Hương Bính, xã Hương Khê) đang tàng trữ một lượng lớn pháo tự chế.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 50 quả pháo thành phẩm cùng nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ cho việc chế tạo. Qua đấu tranh khai thác, Quốc thừa nhận đã tự tìm mua các loại tiền chất và hóa chất thông qua các trang mạng xã hội, sau đó đem về nhà riêng để tự chế thành pháo nổ và pháo hoa nổ với ý định sử dụng cá nhân.

... Đối tượng Nguyễn Việt Quốc cùng tang vật bị bắt giữ



Hiện tại, lực lượng Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

