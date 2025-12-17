Từ tinh hoa bản sắc đến biểu tượng tự hào: Sắp xuất hiện dự án “Người Nghệ làm nhà cho người Nghệ”

Ảnh phối cảnh tổng thể dự án

Dự án sắp được Trí Dương Group giới thiệu ra thị trường không đơn thuần là một khu đô thị mới, mà được định hướng phát triển xuất phát từ sự thấu hiểu nhu cầu ở thực của người Nghệ. Triết lý “người Nghệ làm cho người Nghệ” được thể hiện trọn vẹn, xuyên suốt từ tư duy quy hoạch đến từng chi tiết kiến trúc và không gian sống.

Triết lý phát triển từ sự thấu hiểu vùng đất và lối sống bản địa

Là doanh nghiệp được sáng lập bởi những người sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, Trí Dương Group mang theo khát vọng đóng góp cho quê hương bằng những giá trị bền vững. Không đặt mục tiêu tạo ra một dự án khác lạ về hình thức, chủ đầu tư lựa chọn cách tiếp cận sâu hơn: hiểu văn hóa địa phương, thấu cảm lối sống, khí hậu, cũng như những nhu cầu tinh thần đặc trưng của người Nghệ để từ đó hình thành một không gian sống phù hợp và lâu dài.

Triết lý “người Nghệ làm cho người Nghệ” vì vậy không chỉ là một thông điệp truyền thông, mà là kim chỉ nam cho toàn bộ quá trình phát triển dự án.

Dự án được quy hoạch theo tiêu chuẩn Walkable Urbanism – mô hình đô thị đi bộ đề cao sự vận động, tăng cường kết nối cộng đồng và khả năng giao hòa với thiên nhiên. Với 5km đường dạo bộ ven sông, chiều rộng vỉa hè lên tới 7m và 5 phút đi bộ tiếp cận hơn 55 tiện ích nội khu… The Sensia tạo cơ hội cho cư dân đi bộ, tương tác nhiều hơn và tận hưởng môi trường sống xanh, thoáng đãng. Cách tiếp cận này không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà còn hướng tới việc hình thành một cộng đồng sống năng động, cân bằng và bền vững trong dài hạn.

Walkable Urbanism - đô thị đi bộ đề cao sự vận động, kết nối cộng đồng và giao hòa với thiên nhiên



Thiết kế tổng thể hướng tới tối ưu các điều kiện tự nhiên, hạn chế tác động của thời tiết khắc nghiệt miền Trung, đồng thời phát triển hệ sinh thái đa dạng và đa dụng trên nền tảng tôn trọng cấu trúc tự nhiên sẵn có. The Sensia tọa lạc trên dải đất ven sông Rào Máng, được hình thành qua quá trình bồi tụ lâu dài, tạo nên địa thế hài hòa hiếm có ngay trung tâm Thành Vinh. Dòng sông uốn lượn bao quanh khu đất mang lại cảnh quan thoáng đãng và góp phần điều hòa vi khí hậu, mở ra các khoảng không gian hướng sông đón gió, ánh sáng và tầm nhìn rộng.

Cấu trúc không gian với tầm nhìn thoáng mở, ba mặt giáp sông giúp điều hòa vi khí hậu, hạn chế tác động khắc nghiệt của khí hậu miền Trung



Tôn vinh văn hóa: khi kiến trúc kể câu chuyện bản sắc

Không gian sống tại dự án được nghiên cứu kỹ lưỡng để phù hợp với cấu trúc gia đình đa thế hệ, một nét đặc trưng trong văn hóa sống của người Nghệ. Các layout được thiết kế linh hoạt, đa công năng, vừa đảm bảo sự riêng tư cần thiết, vừa tạo điều kiện cho các thành viên gắn kết, chia sẻ những khoảnh khắc chung.

Cách tổ chức không gian không chỉ phục vụ nhu cầu ở, mà còn hướng đến việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần, tạo cảm giác an yên và bền vững theo thời gian, điều mà người Nghệ luôn trân trọng trong lựa chọn chốn an cư.

Khoảng sân vườn ngoài hiên nhà trải thảm cỏ xanh mát, lý tưởng cho những bữa tiệc ngoài trời và khoảnh khắc sum vầy



Yếu tố văn hóa được Trí Dương Group lồng ghép một cách tinh tế trong toàn bộ dự án. Cảm hứng từ hoa Sen, biểu tượng quen thuộc của sự thuần khiết, bền bỉ và vươn lên được lựa chọn làm hình ảnh chủ đạo, xuyên suốt từ quy hoạch cảnh quan, các công trình điểm nhấn cho tới chi tiết trang trí trong không gian đô thị.

6Senses Gallery - Không gian khai mở đa giác quan



Dấu ấn kiến trúc Việt được thể hiện không phô trương, mà chắt lọc, hiện đại hóa để hòa quyện cùng nhịp sống đương đại, tạo nên một tổng thể vừa gần gũi, vừa mang hơi thở quốc tế.

Giản dị nhưng sâu sắc, bền bỉ nhưng không ngừng đổi mới, tinh thần Nghệ được đan xen khéo léo trong từng lớp không gian của dự án. Đó là cách Trí Dương Group kể câu chuyện về con người xứ Nghệ hôm nay: hiện đại, tự tin hội nhập nhưng vẫn giữ trọn cốt cách và niềm tự hào quê hương.

Một góc tại The Sensia, nơi nếp sống xứ Nghệ được gìn giữ qua nhiều thế hệ



Với định hướng đó, dự án không chỉ là nơi an cư, mà còn được kỳ vọng trở thành một biểu tượng sống mới, nơi tinh thần “Sống Nghệ tinh anh” góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và khẳng định giá trị của một triết lý phát triển bền vững: từ bản sắc đi ra tương lai.

Theo kế hoạch, sự kiện ra quân dự án The Sensia sẽ chính thức diễn ra vào ngày 18/12/2025 tại Summer Vinh Convention Center (343 Lê Duẩn, phường Trường Vinh) đánh dấu bước khởi đầu cho một không gian sống được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của đô thị trung tâm Nghệ An. Sự kiện được thiết kế như một hành trình trải nghiệm, nơi những câu chuyện đầu tiên về triết lý làm nhà, xây dựng thương hiệu và tinh thần “Nghệ” Atelier sẽ lần lượt được hé lộ. Điểm nhấn của sự kiện còn nằm ở các màn trình diễn dàn dựng công phu, kết hợp hình ảnh, âm thanh và cảm xúc, mang đến cho khách mời cái nhìn trực quan về The Sensia, một không gian sống đang được “chế tác” như một tác phẩm, trước khi chính thức hiện diện trên bản đồ đô thị trung tâm.

