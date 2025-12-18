Tân Chủ tịch Hà Tĩnh Phan Thiên Định: Mọi kiến nghị của dân phải được xử lý thấu đáo

Tân Chủ tịch Hà Tĩnh Phan Thiên Định tiếp dân. Ảnh: LHC

Trước thực trạng hơn 73% đơn thư tập trung vào lĩnh vực đất đai, người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời xử lý dứt điểm các vụ việc quá hạn để tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân.

Thực trạng đơn thư tại Hà Tĩnh trong thời gian qua cho thấy lĩnh vực quản lý đất đai vẫn là "điểm nóng" nhất. Theo báo cáo của Ban Tiếp công dân tỉnh, chỉ riêng từ ngày 10/11 đến 10/12/2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 139 đơn thư, trong đó các kiến nghị liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiếm tới 102 đơn. Con số này phản ánh áp lực rất lớn đối với chính quyền các cấp, đồng thời đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp căn cơ, dứt điểm thay vì những lời hứa hẹn chung chung. Tại buổi tiếp, tân Chủ tịch tỉnh Phan Thiên Định đã đi sâu vào từng trường hợp cụ thể để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự chậm trễ, từ đó đưa ra những chỉ đạo sát sườn, không để tình trạng "ngâm" hồ sơ làm xói mòn lòng tin của người dân.

Đại diện Ban Tiếp công dân tỉnh trình bày báo cáo. Ảnh: LHC

Quyết liệt tháo gỡ nút thắt từ những vụ việc điển hình

Trong danh sách 13 vụ việc đã có báo cáo kết quả trả lời công dân tại phiên tiếp lần này, vụ việc của ông Trần Văn Tòng tại xã Hương Khê là một minh chứng cho sự phức tạp trong quá trình thực thi các quyết định hành chính. Dù Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1798/QĐ-UBND từ tháng 7/2025 về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại, nhưng việc triển khai thực tế tại cơ sở vẫn gặp vướng mắc. Tại buổi tiếp dân, lãnh đạo tỉnh đã làm rõ thông tin từ UBND xã Hương Khê về việc đã hướng dẫn công dân nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận sau khi đo đạc. Tuy nhiên, đến nay hồ sơ vẫn chưa được tiếp nhận một cách thỏa đáng. Tân Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh, sự chậm trễ này không chỉ nằm ở phía người dân mà còn có trách nhiệm hướng dẫn chưa đến nơi đến chốn của cán bộ cơ sở. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương phải sát sao, đồng hành cùng người dân để hoàn thiện các thủ tục pháp lý, không được để dân phải đi lại nhiều lần vì cùng một nội dung kiến nghị đã có kết luận rõ ràng.

Tương tự, tại xã Cổ Đạm, vụ việc của ông Lê Văn Ban về đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 53, tờ bản đồ số 14 đã được mổ xẻ kỹ lưỡng dưới góc độ pháp lý mới. Đây là trường hợp đặc biệt khi công dân có quá trình sử dụng đất ổn định, không tranh chấp và đã từng hiến một phần diện tích để xây dựng nhà văn hóa thôn và đường giao thông từ năm 2004. Qua rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định dù không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 137, nhưng trường hợp này hoàn toàn đủ điều kiện được cấp giấy theo quy định tại Điều 138 Luật Đất đai năm 2024. Tân Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh, đối với những người dân có tâm huyết hiến đất vì lợi ích chung như ông Ban, chính quyền phải có trách nhiệm ưu tiên giải quyết các quyền lợi hợp pháp một cách nhanh chóng nhất. Đây là cách để tri ân những đóng góp của dân và cũng là minh chứng cho việc Luật Đất đai mới thực sự đi vào đời sống, bảo vệ quyền lợi cho những người sử dụng đất ngay cả khi hồ sơ quá khứ còn thiếu sót.

Đại diện Thanh tra Hà Tĩnh phát biểu tại phiên tiếp. Ảnh: LHC

Bên cạnh đó, bài toán phân cấp thẩm quyền theo quy định mới cũng được làm rõ qua vụ việc của ông Nguyễn Đình Đăng tại xã Cẩm Bình. Dựa trên Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, việc xử lý diện tích đất tăng thêm do thay đổi ranh giới thuộc thẩm quyền trực tiếp của UBND xã Cẩm Bình. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo xã phải chủ động xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất để giải quyết dứt điểm theo quy định của Luật Đất đai 2024, tránh tình trạng đùn đẩy hồ sơ lên cấp tỉnh làm phức tạp thêm tình hình. Chủ tịch tỉnh khẳng định, cấp cơ sở là nơi nắm rõ nhất nguồn gốc đất đai, nếu cán bộ cơ sở làm hết trách nhiệm thì phần lớn các vụ việc khiếu nại sẽ được xử lý ngay tại địa phương cấp xã.

Chấn chỉnh kỷ cương và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ

Một nội dung trọng tâm khác của phiên tiếp dân là việc nhìn thẳng vào những tồn tại trong bộ máy công quyền. Báo cáo của Ban Tiếp công dân tỉnh nêu rõ, hiện vẫn còn 06 vụ việc tại cấp xã đã quá hạn nhưng chưa có báo cáo kết quả giải quyết mà không rõ lý do. Đặc biệt, sự chậm trễ tại xã Hồng Lộc trong việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lấn chiếm lối đi chung đã dẫn đến khiếu nại kéo dài. Tân Chủ tịch tỉnh yêu cầu UBND xã Hồng Lộc phải thực hiện đúng quy trình xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, không được để tình trạng buông lỏng quản lý gây bức xúc trong dư luận, tạo ra những tiền lệ xấu tại địa phương.

Công dân Trần Thị Hà (thôn Ngụ Phúc, xã Cẩm Bình), kiến nghị liên quan tới vấn đề đất đai. Ảnh: LHC

Sự quyết liệt còn thể hiện ở việc lãnh đạo tỉnh sẵn sàng gia hạn thời gian giải quyết đối với những vụ việc thực sự phức tạp nhưng phải đi kèm với lộ trình cụ thể. Ví dụ như vụ việc của ông Nguyễn Xuân Đào tại xã Tứ Mỹ liên quan đến sự sai lệch ranh giới và hồ sơ lưu trữ từ nhiều thời kỳ. UBND tỉnh đồng ý gia hạn đến cuối tháng 12/2025 để địa phương có thêm thời gian xác minh thực địa. Lãnh đạo tỉnh cũng nghiêm khắc nhắc nhở các đơn vị chưa có báo cáo đối với vụ ông Trương Quang Bình, vụ ông Dương Chí Thanh phải khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định tiếp nhận hồ sơ công dân. Ảnh: LHC

Kết thúc phiên tiếp dân, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tái khẳng định: Tiếp dân không chỉ là để giải quyết từng vụ việc đơn lẻ, mà còn để rà soát lại sự minh bạch và hiệu quả của cả hệ thống hành chính. Việc giải quyết thấu đáo tâm tư, nguyện vọng của dân chính là giải pháp hữu hiệu nhất để giữ vững an ninh trật tự. Mọi sự chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong tiếp dân và xử lý đơn thư sẽ được xem xét nghiêm túc vào kết quả đánh giá cán bộ cuối năm. Niềm tin của Nhân dân chính là mục tiêu mà chính quyền Hà Tĩnh cần nỗ lực bảo vệ thông qua những hành động cụ thể, quyết liệt và thấu tình đạt lý.

Tác giả: Lê Hữu Chính

Nguồn tin: Báo Thanh Tra