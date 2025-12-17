CLIP: T.ruy s.át tại quán nhậu lúc rạng sáng, 3 người t.hương v.ong

Sáng 17-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương truy bắt các đối tượng dùng dao xông vào quán nhậu trên đường Hùng Vương (phường Diên Hồng) truy sát khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Camera tại quán ghi lại thời điểm nhóm đối tượng xông vào quán nhậu truy sát khiến 3 người thương vong

Vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, có hai nhóm thanh niên cùng ngồi nhậu tại một quán nhậu ở khu vực ngã tư đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ. Trong quá trình nhậu, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ.

Sau đó, 2 đối tượng trong một nhóm đã rời đi, khi trở lại mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay xông vào trong quán nhậu rồi đâm, chém liên tiếp vào nhiều người tại đây, trong đó có nhân viên và quản lý của quán nhậu.

...

Vụ việc đã khiến một thanh niên SN 2007, trú tại phường Hội Phú tử vong, 2 nạn nhân khác bị đa chấn thương hiện đang được cấp cứu ở các cơ sở y tế.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát 113, Công an phường Diên Hồng và các đơn vị liên quan đã khẩn trương đến hiện trường, xác minh và truy bắt các đối tượng manh động trên.

Cơ quan công an cũng thông báo người dân khi biết thông tin về các đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án liên hệ Công an địa phương nơi gần nhất để hỗ trợ.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động