Phát hiện con vật "lạ", toàn thân đầy vẩy cứng "đi chợ" ở Hà Tĩnh

Báo Hà Tĩnh đưa tin, sáng 15/12, Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Khê tổ chức bàn giao 1 cá thể tê tê cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 13/12, Công an xã Hương Khê đã tiếp nhận 1 cá thể tê tê nặng 2,9 kg từ anh Cao Văn Hảo (SN 1982) trú tại thôn 12, xã Hương Khê sau khi anh bắt được tại khu vực chợ Hương Khê.

Cá thể Tê tê Java. Ảnh: Báo Hà Tĩnh



Đây là giống tê tê Java (Manis javanica), là loại động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng, được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ IUCN, Sách đỏ Việt Nam; thuộc nhóm IB danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về cấm buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Sau khi tiếp nhận, Vườn quốc gia Vũ Quang sẽ tiến hành chăm sóc, cứu hộ để tái thả về môi trường tự nhiên.

Cũng trong ngày 15/12, theo báo Lao động, Công an xã Yên Hòa phối hợp với cán bộ kiểm lâm vận động thành công hộ gia đình anh Phan Ngọc Song (trú thôn Trung Đông, xã Yên Hòa) giao nộp 2 cá thể khỉ đuôi lợn thuộc nhóm IIB để thả về tự nhiên tại Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Giao nộp 2 cá thể khỉ đuôi lợn cho lực lượng chức năng để thả về tự nhiên. Ảnh: Lao động



Được biết, 2 cá thể khỉ trên đã được gia đình anh Song nuôi nhốt một thời gian.

Trước đó, ngày 11/12, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận một cá thể trăn đất quý, hiếm, nặng 37kg do người dân phát hiện và tự nguyện giao nộp để thả về tự nhiên.

Cá thể trăn đất này được gia đình ông Trần Đức Minh (trú thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh) phát hiện khi bò lạc vào vườn nhà. Nhận thấy đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, gia đình ông Minh đã báo chính quyền địa phương và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn