Nhà trường báo cáo gì về vụ bé gái 2 tuổi bị nhiều vết cắn khi học ở lớp?

Ngày 17/12, bà Nguyễn Thị Hồng Sa, Hiệu trưởng Trường mầm non thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh về sự việc một trẻ bị nhiều vết cắn khi học ở lớp.

Trường Mầm non thị trấn Phố Châu, nơi xảy ra sự việc.



Sự việc xảy ra vào trưa 10/12, lớp nhà trẻ A1 do cô Nguyễn Thị Thanh Hà làm chủ nhiệm cho trẻ ăn theo hình thức bữa ăn gia đình. Trong khi giáo viên chủ nhiệm ra ngoài lấy cơm trưa, các cháu được sắp xếp thành 3 nhóm để ăn.

Khi quay lại lớp, cô Hà chỉ phát hiện một vết cắn trên mặt bé gái. Giáo viên cùng nhân viên y tế dùng dầu xoa và chườm đá cho bé. Những vết cắn khác trên cơ thể bé không được phát hiện do cháu mặc áo ấm mùa đông.

Chiều cùng ngày, nhà trường cho trẻ tan học sớm. Bà ngoại bé đến đón và được giáo viên thông tin, thông cảm về vết cắn trên mặt. Tuy nhiên, khi về nhà cởi áo tắm cho cháu, gia đình phát hiện thêm nhiều vết cắn khác trên cơ thể.

Sau đó, mẹ bé gọi điện và nhắn tin vào nhóm lớp để hỏi rõ sự việc. Tuy nhiên, phản hồi của cô Hà với lời lẽ không phù hợp khiến phụ huynh không hài lòng nên đã đăng tải nội dung lên mạng xã hội Facebook.

... Việc giáo viên giải thích không rõ ràng đã khiến cho gia đình vô cùng bức xúc.



Trao đổi về việc này, theo chị P.T.C. (SN 1999, phụ huynh của bé 2 tuổi), chỉ khi gia đình chủ động liên hệ, giáo viên phụ trách mới nhắn tin lên nhóm lớp. Tuy nhiên, nội dung rất thiếu trách nhiệm, trong đó có câu trả lời "cô bao nhiêu là việc" khiến phụ huynh bức xúc.

Chị C. cho biết, gia đình đã đề nghị nhà trường cho xem lại camera giám sát nhằm nắm bắt quá trình xảy ra sự việc. Tuy nhiên, khi đến trường, gia đình được thông báo hệ thống camera đã mất dữ liệu trong nhiều ngày do bị rút điện, không thể trích xuất hình ảnh.

"Hiện vết thương của cháu đã khô lại nhưng tinh thần của cháu vẫn đang hoảng loạn, chưa đi học lại. Chiều hôm qua, phía nhà trường đã đến nhà của tôi để xin lỗi và thông cảm", chị C. nói.

Cũng theo Hiệu trưởng, phía nhà trường đã họp kiểm điểm cô giáo vì sự không an toàn của trẻ ở lớp. Nữ giáo viên chủ nhiệm đã nhận sai vì để các cháu ở lớp một mình, đồng thời không báo cáo đầy đủ các vết cắn trên cơ thể bé cho ban giám hiệu.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn