Kỷ lục 3,4 triệu tỷ đồng chưa từng có của Việt Nam: Điểm cầu trung tâm sẽ nằm ở dự án của Vingroup?

Thống nhất phương án tổ chức điểm cầu trung tâm tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic

Ngày 16/12, Thường trực Chính phủ đã họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các công trình, dự án lớn trên cả nước, dự kiến diễn ra đồng loạt vào ngày 19/12.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Xây dựng cho biết đến ngày 14/12 đã tổng hợp được 234 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để tổ chức khởi công, khánh thành hoặc thông xe kỹ thuật.

Quy mô đầu tư lớn cho thấy quyết tâm đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua cầu truyền hình. Từ 234 công trình, dự án, Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu, trong đó có 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu trực tuyến. Việc lựa chọn số lượng điểm cầu mang ý nghĩa tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2025).

Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đã cho ý kiến thống nhất phương án tổ chức buổi lễ, trong đó điểm cầu trung tâm dự kiến đặt tại lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic ở xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội.

Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp nối các lễ khởi công, khánh thành các dự án lớn vào dịp 19/4/2025 kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày 19/8/2025 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sự kiện ngày 19/12 tới đây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mà còn góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng và khí thế mới, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.

Để bảo đảm thành công của sự kiện, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo mọi mặt; bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình, dự án. Đồng thời, việc tổ chức phải thực hiện nghiêm yêu cầu “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm, nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan.

Khu đô thị thể thao Olympic là Khu đô thị lớn nhất Hà Nội

Khu đô thị thể thao Olympic đang được quy hoạch với quy mô đặc biệt lớn, trở thành một trong những dự án đô thị – thể thao trọng điểm của Thủ đô và cả nước. Theo thông tin quy hoạch, toàn bộ khu đô thị có diện tích khoảng 10.000 ha, nằm trong phạm vi khu vực nghiên cứu quy hoạch rộng hơn 16.100 ha, được định hướng phát triển thành đô thị thể thao, dịch vụ hiện đại, gắn với các công trình thể thao tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

...

Riêng Khu A – giai đoạn đầu tiên được triển khai – có diện tích 1.743 ha. Thời hạn quy hoạch kéo dài đến năm 2045, với tầm nhìn đến năm 2065.

Trong tổng thể dự án, khu B được xác định là một phân khu quan trọng, nằm trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa.

Bên cạnh đó, khu B còn được quy hoạch nhiều hạng mục chức năng quan trọng như quảng trường trung tâm, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện, khu resort từ trung cấp đến cao cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú, sinh hoạt của vận động viên, du khách và người dân.

Điểm nhấn nổi bật của khu B là sân vận động Trống Đồng, công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của đô thị thể thao Olympic. Sân vận động có sức chứa dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi, được xây dựng trên diện tích hơn 48 ha. Theo thuyết minh dự án, kiến trúc sân vận động lấy cảm hứng từ hình ảnh trống đồng Đông Sơn và chim Lạc, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Ngoài sân vận động Trống Đồng, khu B còn có cung thể thao dưới nước Global Aquatic Arena. Công trình này được định hướng trở thành biểu tượng kiến trúc sinh thái – công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện thể thao dưới nước quy mô lớn, đồng thời tạo điểm nhấn cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng cho khu đô thị.

Về tổng thể, khu đô thị thể thao Olympic được định hướng trở thành khu đô thị quy mô lớn hàng đầu của Thủ đô Hà Nội và cả nước. Dự án sẽ hình thành một đô thị thể thao – dịch vụ hiện đại, với các phân khu chức năng được bố trí đa dạng, bao gồm đất thể dục thể thao, đất ở, đất hỗn hợp, đất dịch vụ công cộng, trường học, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng không gian đô thị và đời sống người dân.

Liên quan đến công tác triển khai quy hoạch, ngày 8/12 vừa qua, UBND xã Thường Tín đã nhận được văn bản của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP đề nghị phối hợp tổ chức lấy ý kiến các cơ quan quản lý, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu B. Đây là bước quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ trước khi trình thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Theo thông báo của UBND xã Thường Tín, thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 9/12, kéo dài tối thiểu 20 ngày và không quá 30 ngày. Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp, hoàn thiện trước ngày 30/12/2025. Phòng Kinh tế xã Thường Tín được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Tập đoàn Vingroup chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ liên quan, bảo đảm quá trình lấy ý kiến diễn ra công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn