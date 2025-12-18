Áp dụng công nghệ số, đưa di sản Nguyễn Du đến gần hơn với du khách

Nằm giữa không gian văn hóa lâu đời của xã Tiên Điền, Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh vừa là nơi lưu giữ các dấu tích vật chất của một nhà thơ lớn, vừa là biểu tượng của tâm hồn và khí phách Việt Nam.

Hiện, di tích đã sưu tầm được khoảng 2.000 tư liệu, hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý như Truyện Kiều khắc in năm 1866, sưu tập Kiều chữ Nôm, đồ gốm tích Thúy Kiều - Kim Trọng…

Khu di tích Nguyễn Du không chỉ bảo tồn kiến trúc cổ truyền mà còn gìn giữ tinh thần, khí phách và nhân cách văn hóa của một dòng họ đã làm rạng danh văn chương Việt Nam.



Bà Trần Thị Vinh, Phó Trưởng ban phụ trách Khu di tích Nguyễn Du cho biết, hàng chục năm trước, Ban quản lý bắt đầu xây dựng kế hoạch đưa Truyện Kiều vào đời sống hiện đại và lan tỏa giá trị đó tại khu di tích.

Từ đó, nhiều hoạt động được triển khai như: Cuộc thi đọc thuộc Truyện Kiều, chương trình Trò Kiều, thi viết thư pháp Truyện Kiều vào dịp đầu xuân... thu hút đông đảo học sinh, giáo viên và du khách tham gia.

"Bên cạnh phương pháp truyền thống, Ban quản lý di tích cũng áp dụng công nghệ như quét mã QR, trải nghiệm VR, AR để du khách tiếp cận di sản một cách trực quan. Điều quan trọng nhất vẫn là giúp công chúng hiểu giá trị đạo đức và nhân văn của Nguyễn Du", bà Vinh nói.

Chuyển đổi số mở ra cánh cửa để những giá trị xưa trở nên gần gũi. Chỉ với vài thao tác, du khách có thể xem lại lễ hội phục dựng, tham quan ảo di tích, nghe thuyết minh bằng nhiều ngôn ngữ.

Di sản Nguyễn Du bước ra khỏi không gian, đưa du khách tiếp cận bằng hơi thở công nghệ.

...



Ngày 17/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề "Đại thi hào Nguyễn Du - Ngàn năm nhớ mãi", giới thiệu hơn 250 tư liệu, hiện vật, hình ảnh quý, phản ánh một cách có hệ thống và sinh động về cuộc đời, sự nghiệp, di sản văn chương của Nguyễn Du; đồng thời giới thiệu các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc trưng bày, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Viết Trường mong muốn thông qua chương trình sẽ góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa giá trị to lớn của di sản trong đời sống xã hội; qua đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và đặc biệt là mỗi người dân Hà Tĩnh trong công cuộc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Các tư liệu, hiện vật quý tại phòng trưng bày Khu di tích Nguyễn Du.



Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du sắp tới. Đồng thời là hoạt động tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Sự kiện đã thu thút đông đảo người dân, du khách tham quan, nghiên cứu, đặc biệt là các em học sinh trong vùng.

"Sự kiện này là cơ hội quý để chúng tôi kết nối con người với di sản, lan tỏa và vun đắp những giá trị sống từ Nguyễn Du. Đặc biệt đối với thế hệ trẻ, đây là dịp giúp các em cảm nhận sâu sắc hơn giá trị giáo dục nhân văn và chuẩn mực đạo đức từ cuộc đời và tác phẩm của Đại thi hào", bà Trần Thị Vinh nhấn mạnh.

Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ không chỉ phục vụ công chúng tham quan, tìm hiểu mà còn mở ra khả năng bảo tồn bền vững cho các tư liệu, hiện vật quý, giúp lưu giữ thông tin gốc, mặt khác tạo điều kiện cho công tác nghiên cứu thuận lợi hơn.

Đây là cơ hội để địa phương quảng bá giá trị di sản Nguyễn Du tới công chúng và bạn bè quốc tế.



Lịch sử không chỉ lắng đọng trong từng dấu tích mà còn cất lên tiếng nói sống động nhờ sự kết nối của công nghệ. Đây cũng là cơ hội để địa phương quảng bá giá trị di sản tới công chúng và bạn bè quốc tế, đồng thời tạo cú hích để xây dựng hình ảnh điểm đến văn hóa đặc trưng của miền Trung.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn