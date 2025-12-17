Nam nghệ sĩ Sơn Tùng nói lí do đổi tên sang nữ và cái ơn với một nữ NSND là tiến sĩ

Mới đây, trên kênh Youtube Lý Thành Lập, nghệ sĩ cải lương Đinh Sơn Tùng đã chia sẻ lý do đổi nghệ danh thành Mỹ Mỹ sau khi thay đổi ngoại hình từ nam sang nữ.

Cô nói: "Lúc trước, ai cũng biết tôi qua chương trình Đường đến danh ca vọng cổ 2016 với tóc ngắn. Sau này tôi muốn thay đổi cho bản thân nên để tóc dài. Nhiều người nói tôi để tóc dài mà giới thiệu ra sân khấu với tên Đinh Sơn Tùng thì không phù hợp.

Mỹ Mỹ hiện tại với ngoại hình nữ tính

Lần đó tôi đi hát ở Bạc Liêu. Người ta giới thiệu Đinh Sơn Tùng nhưng tôi lại bước ra với mái tóc dài, áo dài vàng. Khán giả nhìn tôi ngạc nhiên lắm.

Có người chị này rất quý tôi nên ra góp ý với tôi rằng: "Chị thấy em đẹp, lả lướt như thế mà vẫn giữ cái tên đó thì uổng cho em. Em thần tượng cô Mỹ Châu, thầy của em lại là cô Thoại Mỹ. Tại sao em không lấy tên của hai nghệ sĩ ưu tú đó ghép lại thành tên mới của em?".

Tôi về suy nghĩ, thấy chị đó nói đúng quá nên tôi quyết định đổi nghệ danh thành Mỹ Mỹ. Với lại, chỉ là đổi tên, đổi ngoại hình thôi còn chất giọng vẫn là của tôi.

Tôi mong khán giả ủng hộ hình ảnh mới, cái tên mới này của tôi".

Về cơ duyên làm học trò của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, Mỹ Mỹ nói: "Tôi gặp chị Thoại Mỹ tại chương trình Đường đến danh ca vọng cổ. Khi đó tôi mới chập chững ở dưới quê lên Sài Gòn.

Mỹ Mỹ khi còn là Đinh Sơn Tùng

Người khiến tôi nhớ ơn mãi, dù nhắm mắt xuôi tay cũng không quên được là cô NSND – tiến sĩ Bạch Tuyết. Cô Bạch Tuyết là người đã hỗ trợ tôi tất cả chi phí, tiền bạc để lên Sài Gòn thi.

Lúc đó tôi khổ lắm, vất vả lắm, không biết gì và cũng không có gì. Tôi còn không biết Sài Gòn nơi nào. Chính cô Bạch Tuyết giúp tôi và chọn bài cho tôi lên thi tại chương trình.

Cái ơn đó tôi nhớ mãi không quên. Tới khi tôi bước ra sân khấu hát thì anh Kim Tử Long và chị Thoại Mỹ bấm nút chọn tôi nhưng do cái duyên nên tôi quyết định về đội chị Thoại Mỹ.

Chị Thoại Mỹ chau chuốt cho tôi, dạy tôi, chỉ cho tôi từng chút một. Chị là người thầy đầu tiên của tôi trong nghề.

Tới khi chị Thoại Mỹ gom hết vốn liếng làm liveshow tại phòng trà We, chị cũng mời tôi và chính chị là người tô son cho tôi. Từ đó, tôi nhớ mãi cái ơn không thể nào quên. Tôi hạnh phúc vì gặp được hai người như vậy".

