Cách vợ chồng cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm 'hành' doanh nghiệp để nhận hối lộ cả chục tỉ

Cựu nữ Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga và chồng vừa bị Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ.

Cùng vụ án, một cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm khác là ông Nguyễn Thanh Phong bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố với cáo buộc chủ mưu chỉ đạo chuyên viên nhận hối lộ tổng số tiền hơn 94 tỉ đồng.

32 người là cựu lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của cục cùng bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. 21 người còn lại, trong đó có nhiều giám đốc doanh nghiệp bị cáo buộc thực hiện hành vi đưa hối lộ.

Ép doanh nghiệp phải chi ít nhất 2 triệu/hồ sơ

Kết luận điều tra cho thấy bà Nga khi đương chức cục phó và cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã thường xuyên "hành" doanh nghiệp để từ đó tạo ra cơ chế ép họ phải chi tiền "bôi trơn" trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Theo quy định của Nghị định 15/2018, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng y học, dùng cho chế độ ăn đặc biệt sẽ phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo. Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế sẽ là nơi cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo này.

Đầu mối tiếp nhận hồ sơ là Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trần Thị Thu Liễu, Phó phòng phụ trách, sẽ phân công chuyên viên thụ lý, thẩm xét.

Nếu hồ sơ không đảm bảo thì cục sẽ ra công văn trả lại yêu cầu doanh nghiệp bổ sung và chỉ được phép một lần ra công văn trả hồ sơ.

Thời gian đầu bà Nga vẫn ký giấy xác nhận đúng hạn. Tuy nhiên sau đó bà Nga thường để hồ sơ quá hạn không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng, không thuyết phục, không đúng với các quy định về quảng cáo.

Do đó một số cá nhân, giám đốc doanh nghiệp đã gọi điện hoặc trực tiếp đến Cục An toàn thực phẩm gặp chuyên viên thẩm xét để hỏi lý do chậm, muộn cũng như nhờ hướng dẫn sửa, bổ sung hồ sơ do nội dung yêu cầu không rõ ràng.

Các chuyên viên chỉ trả lời "do lãnh đạo bận chưa ký" hoặc nói "sẽ trực tiếp lên xin ý lãnh đạo và thông báo cho doanh nghiệp sau".

Trước tình trạng bị doanh nghiệp phản ánh nhiều lần, cấp dưới trực tiếp lên phòng làm việc của bà Nga để hỏi lý do thì nữ Cục phó trả lời "để được duyệt hồ sơ thì phải có cơ chế rõ ràng".

"Cơ chế" mà bà Nga đưa ra là yêu cầu cấp dưới phải thu tiền trên mỗi hồ sơ. Bà Nga yêu cầu đưa ít nhất 2 triệu đồng cho lãnh đạo Cục với mỗi hồ sơ, kết luận điều tra nêu.

Bà Nga chỉ đạo Trần Thị Thu Liễu, Phó phòng phụ trách lĩnh vực thông tin, giáo dục truyền thông, làm đầu mối quản lý tiền thu của các cá nhân làm dịch vụ xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Bà Nga nói với Liễu rằng các phòng ở Cục đều thực hiện như vậy và phải quán triệt tế nhị, kín đáo cho chuyên viên biết.

Liễu đã truyền đạt lại "cơ chế" thu tiền bà Nga đặt ra cho các chuyên viên, đồng thời yêu cầu tự chủ động lên đưa tiền "cảm ơn" cho Cục phó.

Từ đó các chuyên viên đã yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp muốn được cấp đúng hạn thì phải chi tiền "bôi trơn" từ 2-8 triệu đồng/hồ sơ bằng hai hình thức tiền mặt và chuyển khoản.

Cách vợ chồng nữ Cục trưởng "ăn chia" tiền hối lộ

Kết quả điều tra xác định từ chỉ đạo của bà Nga, các chuyên viên đã nhận tổng 12,7 tỉ đồng tiền "bôi trơn" của các doanh nghiệp để được duyệt nhanh nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Số tiền thu được, các chuyên viên thống nhất ăn chia theo cơ chế chia cho Cục phó Trần Việt Nga (từ tháng 9-2024 đến khi bị bắt là Cục trưởng) từ 2-3,5 triệu đồng mỗi hồ sơ cấp phép.

Trần Thị Thu Liễu được chia 500.000 - 750.000 đồng mỗi hồ sơ, còn các chuyên viên nhận số tiền từ 200.000 - 300.000 đồng trở lên.

Tổng số tiền bà Nga hưởng lợi là 8 tỉ đồng. Bà Nga bị cáo buộc phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền 12,7 tỉ đồng mà các chuyên viên nhận hối lộ.

Hành vi nhận hối lộ của chồng bà Nga được xác định xảy ra khi ông Lê Hoàng giữ chức Trưởng phòng tại Cục An toàn thực phẩm.

Ông Lê Hoàng đã thống nhất với cấp phó để cho các chuyên viên nhận tiền của các doanh nghiệp trong quá trình thẩm xét hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm. Sau khi các chuyên viên nhận tiền sẽ tập hợp chuyển cho ông Lê Hoàng để đưa lên lãnh đạo Cục.

Cụ thể, khi giữ chức Trưởng phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, ông Hoàng đã chỉ đạo các chuyên viên nhận tổng số tiền gần 2 tỉ của các cá nhân làm dịch vụ công bố sản phẩm.

Trong số tiền này, ông Hoàng hưởng 485 triệu, đưa cho Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong 500 triệu.

Khi được điều chuyển giữ chức Trưởng phòng quản lý sản phẩm thực phẩm, ông Hoàng tiếp tục yêu cầu nhân viên nhận tiền và chuyển lại cho mình 5 triệu đồng mỗi hồ sơ của doanh nghiệp. Số tiền này Hoàng chia làm nhiều phần, chuyển cho Cục trưởng 1,5 triệu, Cục phó phụ trách trực tiếp được hưởng 2 triệu, Phó phòng 300.000 đồng...

Ông Lê Hoàng bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm với số tiền gần 7 tỉ do các chuyên viên đã nhận hối lộ, trong đó ông hưởng lợi cá nhân chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Hành vi của vợ chồng cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và các cựu lãnh đạo, nhân viên của Cục bị Cơ quan điều tra đánh giá là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng sản xuất, buôn bán thực phẩm là hàng giả diễn ra công khai, tổ chức sản xuất với quy mô lớn.

