Trọng tài bóng chuyền và phía Thái Lan xin lỗi đội Việt Nam?

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (áo đỏ) thua cay đắng ở chung kết SEA Games 33 - Ảnh: NAM TRẦN

Có nhiều tranh cãi dấy lên sau trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33. Các tranh cãi xoay quanh điểm số quyết định trận đấu được ghi bởi Pimpichaya Kokram của Thái Lan.

Cụ thể, thời điểm Thái Lan dẫn 24-23 ở ván thứ 5, ngôi sao Pimpichaya có cú phát bóng hiểm hóc vào cuối sân. Các cô gái Việt Nam chủ động bỏ vì cho rằng bóng ra ngoài sân, nhưng trọng tài xác nhận bóng trong sân.

Điểm số này tạo nên cuộc tranh cãi lớn sau trận. Rất nhiều góc quay truyền hình vẫn không xác định rõ ràng được bóng trong hay ngoài sân.

Tối 16-12, xuất hiện nhiều thông tin trên mạng xã hội cho biết trọng tài và ban tổ chức Thái Lan đã "xin lỗi đội Việt Nam về tình huống này". Thông tin này càng khiến nhiều người hâm mộ nuối tiếc cho các cô gái Việt Nam.

Thật ra, đây là thông tin không có thật. Nhiều trang báo chỉ dẫn lại thông tin phía Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) xin lỗi Việt Nam về vụ chiếu bản đồ khiếm khuyết ở lễ khai mạc SEA Games. Đồng thời xin lỗi về một số thiếu sót khác trong công tác tổ chức.

Còn về pha ghi điểm gây tranh cãi của Pimpichaya, hầu hết các trang báo Thái Lan đều khẳng định trọng tài đã ra quyết định chính xác.

Thairath bình luận "đây là pha ghi điểm khôn ngoan của Pimpichaya", và chưa từng xuất hiện thông tin các trọng tài xin lỗi phía Việt Nam.

Không chỉ vậy, các chuyên trang bóng chuyền Thái Lan còn lan truyền rộng rãi một bức ảnh ghi lại màn hình máy tính của trọng tài. Trong bức ảnh này, góc quay cho thấy bóng vẫn còn trong sân.

Tấm ảnh này sau đó được chuyên trang Pantip xác định là do một thành viên trong ban huấn luyện tuyển Thái Lan chụp lại.

Tác giả: HUY ĐĂNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ