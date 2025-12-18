VinFast VF 3 - Minicar không chỉ dành cho phố thị

Không chỉ dành cho người dùng thành thị

Tại một câu lạc bộ Pickleball quy tụ những người trẻ tuổi ở Thái Nguyên, hai thành viên Nguyễn Thành và Thùy Linh thường xuất hiện với hai chiếc VinFast VF 3, một chiếc màu vàng gắn tai thỏ trên nóc xe, một chiếc màu xám, gây chú ý với nhiều người. Theo hai bạn trẻ, mẫu minicar thương hiệu Việt hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu di chuyển nơi đây.

"VF 3 có thiết kế nhỏ gọn, dễ lái, dễ luồn lách trên các con phố, ngõ nhỏ, thậm chí cả những đoạn đường ngập nhẹ. Không những thế, khi tôi có công việc phải di chuyển lên Bắc Kạn, qua những đoạn đường đèo núi, VF 3 vẫn rất đáng tin cậy", anh Thành chia sẻ. Người bạn đánh cặp với anh, chị Linh, thì đánh giá mẫu xe dễ lái, dễ làm quen cả với nữ giới.

Cũng có cùng nhận xét là chị Quỳnh Anh (35 tuổi), chủ một cơ sở kinh doanh nhỏ tại phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên). Công việc của chị đòi hỏi phải di chuyển liên tục nhưng chiếc VF 3 vẫn thoải mái "bon bon" trên mọi cung đường.

"Tôi làm kinh doanh, phải thường xuyên di chuyển và giao dịch ở các xã vùng ven, đường sá xa xôi, nhiều nơi hẻo lánh, ít dân cư. Ban đầu tôi cũng băn khoăn khả năng vận hành của xe có đủ cho những nơi như vậy không. Nhưng khi lái thử VF 3, tôi hoàn toàn bất ngờ", chị chia sẻ.

Nhờ đặc tính của động cơ điện, VF 3 có khả năng chinh phục nhiều địa hình. Trên những con đường dốc của Điện Biên, sức mạnh đến từ mô-men xoắn tức thời của động cơ, cho phép chiếc xe tạo ra lực kéo tối đa ngay khi nhấn ga.

Khoảng sáng gầm xe hợp lý cũng là yếu tố quan trọng, theo chị Quỳnh Anh. VF 3 dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật nhỏ, ổ gà phổ biến trên đường nông thôn, miền núi hoặc những đoạn đường bùn lầy nhẹ.

Mạnh dạn mua VF 3 nhờ loạt chính sách ưu việt

Sức hút của VF 3 càng thể hiện rõ rệt qua doanh số trên thị trường Việt: lũy kế tới hết tháng 11/2025, đã có 40.660 xe tới tay khách hàng – cao hơn cả doanh số của tất cả các dòng xe của một số hãng khác. Theo nhiều người dùng, lý do quan trọng để VF 3 được lòng khách hàng còn đến từ mức giá hợp lý – chỉ 302 triệu đồng, thuộc hàng những mẫu xe dễ tiếp cận bậc nhất trên thị trường.

"Gia đình tôi có hai con, việc đưa đón các cháu đi học, đi chơi bằng xe máy thực sự khá vất vả. Vợ chồng tôi nghĩ đến ô tô từ lâu nhưng luôn e ngại về chi phí. VF 3 đã giúp chúng tôi giảm bớt áp lực", chị Mỹ Duyên, trú tại Hải Phòng bộc bạch.

Đáng chú ý, mua VF 3 trong tháng 12/2025, khách hàng còn được hưởng lợi nhờ loạt ưu đãi từ VinFast: giảm 4% trên giá niêm yết, miễn phí chọn màu nâng cao, tặng 2 năm bảo hiểm có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng, hỗ trợ cao nhất 7,5 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng 6 triệu đồng nếu đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM, ưu đãi 2% khi mua xe qua kênh trực tuyến…

Ngoài khoản đầu tư ban đầu, chi phí nuôi xe thấp cũng là lợi thế cạnh tranh tuyệt đối. Theo nhiều người dùng nhận định, chi phí năng lượng hàng tháng (sạc điện) luôn thấp hơn nhiều lần so với chi phí đổ xăng. Chưa kể, khách hàng sạc xe ở các trạm công cộng V-Green sẽ được miễn phí tới hết tháng 6/2027.

Điều này đã giúp những khách hàng như chị Quỳnh Anh, chị Duyên cân đối ngân sách để vừa "nuôi" xe vừa đảm bảo sinh hoạt hàng tháng. "Xe điện cũng đỡ được chi phí bảo dưỡng, sửa chữa… Nói chung là vừa tiện vừa tiết kiệm đủ đường", chị Quỳnh Anh phấn khởi nói.

Hiện nay, mạng lưới 150.000 cổng sạc và 350 xưởng dịch vụ của VinFast đã phủ khắp 34 tỉnh, thành phố. Độ phủ ấn tượng này là lợi thế cạnh tranh vượt trội của VinFast so với các thương hiệu ô tô khác, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dùng VF 3, dù sinh sống hay di chuyển đến bất kỳ tỉnh, thành phố nào.

Sự tiện lợi của hệ thống dịch vụ kết hợp cùng khả năng vận hành linh hoạt, thiết kế nhỏ gọn và lợi thế về chi phí là những yếu tố cốt lõi, biến VF 3 thành một lựa chọn khả thi và bền vững cho người dùng từ thành phố tới khu vực miền núi, tỉnh xa.

