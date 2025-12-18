220 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: H.A.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng

Dự đại hội có ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - cùng lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương. Phía Trung ương có anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đại hội triệu tập 220 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 240.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII, xác định mục tiêu, phương hướng và các nhiệm vụ đột phá, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chị Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh - phát biểu tại đại hội - Ảnh: H.A.

Chủ đề của đại hội: "Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; phát huy vai trò của thanh niên tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển toàn diện, nhanh, bền vững". Khẩu hiệu hành động: "Đoàn kết - Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển".

Tại đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIX, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ đại hội sẽ diễn ra các hoạt động: Ra mắt không gian số và các công trình thanh niên chuyển đổi số tiêu biểu; chương trình truyền hình trực tiếp "Câu chuyện thời hoa lửa"; các công trình, phần việc thanh niên, Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng đại hội.

Nhiều dấu ấn nổi bật

Phát biểu tại đại hội, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh nhiệm kỳ qua Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật như công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới, việc học tập nghị quyết, học tập các bài học lý luận chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện hiệu quả.

Tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên Hà Tĩnh đã được khẳng định rõ trong những nhiệm vụ lớn, việc khó, việc mới của tỉnh. Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã tham gia hiệu quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; trực tiếp đảm nhận nhiều phần việc trong các công trình, dự án trọng điểm quốc gia; xung kích trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh…

Đặc biệt vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn trong chuyển đổi số và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã được hình thành rõ nét và từng bước khẳng định trong thực tiễn.

"Khẩu hiệu đề ra của đại hội lần này hay, toàn diện, thể hiện khát vọng lớn. Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng rằng với truyền thống quê hương cách mạng, với niềm tự hào trên mảnh đất kiên cường, tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ biến mục tiêu thành chương trình, biến chương trình thành công trình, biến quyết tâm thành kết quả cụ thể; góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà xây dựng Hà Tĩnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ 2025 - 2030" - anh Huy nói.

Tác giả: LÊ MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ