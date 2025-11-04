Hà Tĩnh: Tiếp tục sạt lở núi tại khu vực Vũng Áng

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 8h sáng 4/11, tại núi Đá Bờn nằm sát khu vực cổng Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt. Gần 5.00 0m3 đất đá, cây lớn bên sườn núi đổ xuống, chắn ngang toàn bộ mặt đường nối vào cảng Vũng Áng.

Một phần sườn núi Đá Bờn đổ xuống lòng đường. Ảnh: HN.



Ngay sau khi sự cố xảy ra, phường Vũng Áng nhanh chóng cắt cử lực lượng có mặt tại hiện trường, cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông từ xa, đồng thời huy động máy xúc để xử lý thông tuyến.

Trao đổi với PV, ông Hồ Sỹ Hùn, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Áng cho biết: Địa phương huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ gồm biên phòng và nhân lực, máy móc của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cùng triển khai nhanh các biện pháp khắc phục sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: HN.

“Sau 2 giờ đồng hồ nỗ lực khắc phục, hiện trường sạt lở đã khắc phục xong, các phương tiện đã được lưu thông. Tuy nhiên, một số vị trí khác gần đó xuất hiện hiện tượng rạn nứt, nguy cơ tiếp tục sạt lở khi mưa còn diễn biến phức tạp” – ông Hồ Sỹ Hùng thông tin.

Địa phương huy động lực lượng, phương tiện, nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở. Ảnh: HN.



Trước đó, ngày 1/11, cách khu vực này khoảng 500 m cũng đã xảy ra hiện tượng sạt lở núi khiến gần 100 m3 đất đá, cây xanh vùi lấp tuyến đường nối từ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng sang khu bè mực nhảy Vũng Áng, gây chia cắt giao thông.

Mặc dù tuyến đường đã được lưu thông nhưng vẫn có nguy cơ sạt lở tiếp. Ảnh: HN.



Hiện thời tiết tại các phường phía Nam Hà Tĩnh vẫn có mưa, các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực 24/24h tại hiện trường, khơi thông thoát nước, theo dõi nguy cơ sạt lở và khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở.

