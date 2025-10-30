Dự án cao tốc Vũng Áng – Cha Lo hơn 26.000 tỷ đồng: Hà Tĩnh và SCIC bàn hướng hợp tác đầu tư

Toàn cảnh buổi làm việc



Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác trong phát triển tuyến cao tốc Vũng Áng – Cha Lo và các lĩnh vực hạ tầng khác như khu công nghiệp, đô thị, năng lượng, logistics. Đoàn công tác SCIC do ông Đinh Việt Tùng – Phó Tổng Giám đốc – dẫn đầu, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Về phía tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và đại diện các sở, ngành liên quan.

Hà Tĩnh được xác định là địa bàn có vị trí chiến lược khi vừa có 165 km đường biên giới giáp Lào, vừa sở hữu 137 km bờ biển với cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương, một trong những cảng lớn nhất khu vực có thể tiếp nhận tàu 300.000 tấn. Hệ thống giao thông gồm 8 tuyến quốc lộ, cao tốc Bắc – Nam, đường sắt Bắc – Nam và các tuyến kết nối quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế đối ngoại.

Hiện tỉnh có hai khu kinh tế trọng điểm (Vũng Áng, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo), 12 khu công nghiệp và 45 cụm công nghiệp, thu hút nhiều dự án lớn như Formosa Hà Tĩnh, Nhiệt điện Vũng Áng I-II, sản xuất pin lithium, ô tô điện Vinfast, KCN VSIP, Vinhomes cùng các dự án năng lượng tái tạo.

Ông Đinh Việt Tùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) phát biểu tại buổi làm việc



Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021–2030, tuyến cao tốc Vũng Áng – Cha Lo dài khoảng 115 km, điểm đầu tại cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh), điểm cuối tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 27.600 tỷ đồng. Tuyến đường này được xem là hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối vùng Bắc Trung Bộ với Lào và Đông Bắc Thái Lan, mở rộng không gian phát triển kinh tế và thương mại biên giới.

Tại buổi làm việc, SCIC trình bày hai phương án đầu tư sơ bộ. Phương án 1 có chiều dài 100,5 km, tổng vốn 26.759 tỷ đồng; phương án 2 dài 116,5 km, tổng vốn 30.486 tỷ đồng. Cả hai phương án đều hướng đến quy mô 4 làn xe, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cao tốc hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc



Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định Hà Tĩnh luôn coi phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng thu hút đầu tư và phát triển bền vững. Tỉnh cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Ông đề nghị SCIC phối hợp với các sở, ngành đánh giá khả năng đầu tư, lựa chọn mô hình hợp tác phù hợp, bảo đảm tính hiệu quả và bền vững.

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã ủng hộ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 1 tỷ đồng khắc phục thiệt hại bão số 10.



Cũng tại buổi làm việc, SCIC ủng hộ nhân dân Hà Tĩnh 1 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do bão số 10. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí hợp tác, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc thu hút các dự án hạ tầng chiến lược, hướng đến mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm kết nối quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước giai đoạn 2025–2030.

Tác giả: Thiên Anh

Nguồn tin: vneconomy.vn